inter

3

sassuolo

0

INTER: Durante (25’ s.t. Piazza), Karchouni (25’ s.t. Bonetti), Santi, Polli (25’ s.t. Pandini), Chawinga, Merlo, Fordos, Alborghetti, Thogersen, Nchout, Mihashi. All. Guarino (Gilardi, Van Der Gragt, Robustellini, Csiszar, Calegari, Colonna)

SASSUOLO: Kresche, Philtjens (46’ s.t. Mella), Pleidrup, Filangeri, Refiloe, Bellucci (16’ s.t. Sciabica), Sabatino (34’ s.t. Monterubbiano), Orsi, Clelland, Brustia (16’ s.t. Hascemi), Nagy (46’ s.t. Nowak), Filangeri. All. Piovani (Lauria, Pondini, Brignoli, Tudisco)

Arbitro: Cerbasi di Arezzo (Cleopazzo, Cardona, q.u. Capoccia)

Reti: 9’ s.t. Nchout, 13’ s.t. Karchouni, 48’ s.t. Chawinga

Note: ammonite Fordos, Pleidrup, Thogersen

Resiste giusto un tempo, il Sassuolo. Contro l’Inter la squadra di Piovani regge per tutta la prima frazione giocando alla pari se non meglio, ma naufraga nella seconda. Punita dall’uno due con cui Nchout e Karchouni incanalano il match in meno di 5’, incassando il terzo stop di fila. Il terzo gol della padrone di casa porta la firma di Chawinga, a pochissimo dalla fine.