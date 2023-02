Ionita e Ferrarini: "Il Modena la scelta giusta"

di Alessandro Bedoni

Pomeriggio di presentazioni nella sala stampa del Braglia. Artur Ionita e Gabriele Ferrarini, i due innesti arrivati nelle ultime ore di mercato, hanno pronunciato le prime parole ‘ufficiali’ da calciatori canarini. A iniziare la chiacchierata con la stampa modenese è stato Artur Ionita, il nazionale moldavo che ha già fatto il suo debutto venerdì sera contro il Cagliari subentrando a metà ripresa a Poli. "Subito emozioni positive in questi miei primi giorni a Modena, in più abbiamo vinto una bella partita. Ho trovato un bel gruppo e sono molto felice di essere qui. Infatti vengo da un periodo un po’ particolare, a Pisa non stavo giocando molto (lo aveva voluto fortemente Maran, poi esonerato) e ho visto nel Modena un’opportunità molto importante proprio nell’ultimo giorno di mercato. Tesser adotta un modulo di gioco in cui mi trovo a mio agio: con lui ho parlato in questi giorni, mi ha spiegato cosa pretende dalle mezze ali e soprattutto cosa si aspetta da me". Nella sera del debutto l’episodio curioso del piccolo infortunio e del suo rientro con una maglia senza numero: "Avevo voglia di giocare e di rientrare subito, mi ero accorto che avevo una maglia senza il numero, ma il quarto uomo mi aveva detto che potevo... poi l’arbitro mi ha fatto andare di nuovo in panchina a rimettermi una nuova casacca". Gli riferiamo che ci sono alcuni tifosi che hanno ordinato on line delle bandiere moldave per sventolarle già dalla prossima in casa contro il Genoa: "Ne sono davvero felice, tra l’altro in ogni squadra in cui ho giocato qui in Italia i tifosi mi hanno fatto questo regalo, è una cosa che mi rende davvero orgoglioso".

È la volta poi di Gabriele Ferrarini, il giovane terzino di proprietà della Fiorentina che dopo una prima parte di stagione a Monza è giunto sotto la Ghirlandina: "Sono arrivato anch’io, come Artur, l’ultimo giorno di mercato, dopo sei mesi a Monza dove non avevo mai giocato. In biancorosso ero approdato che non ero ancora in condizione, quando stavo crescendo c’è stata la lunga sosta per i mondiali e non ho avuto occasioni per mettermi in luce. Il direttore Vaira mi aveva sempre seguito sin da quando giocavo nelle giovanili e mi ha dato fiducia, sono convinto di aver fatto la cosa giusta a venire qui. Sono abituato a giocare nella difesa a quattro, in caso di bisogno mi adatto anche a fare il terzino sinistro. Sono qui per migliorare e continuare il mio percorso di crescita. Contro il Cagliari la gara l’ho vista da bordo campo e ho trovato una bella squadra e un pubblico davvero emozionante. La città? Sono qui da pochi giorni ma devo dirvi che un paio di giri per il centro li ho fatti e Modena mi è piaciuta parecchio".