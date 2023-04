Ionita: "Mi dispiace aver colpito quel palo"

Quello di Artur Ionita è stato il quindicesimo legno colpito dal Modena nella stagione. "Mi dispiace tanto per il palo che non ci ha permesso di prenderci i tre punti. Nel primo tempo ho dovuto rispettare certi equilibri, la squadra era lunga e giocava male, nella ripresa invece abbiamo giocato da Modena, creando molto, e ho potuto esprimermi meglio. Mi è pesato essere stato assente per tanto tempo, ora però sono tornato e partita dopo partita mi sento sempre meglio. Sono felice di essere a Modena dove ho trovato uno spogliatoio di uomini veri. Nelle prossime quattro partite dovremo sempre giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo". Vicino al gol, con un colpo di testaanche Tommaso Silvestri: "Dopo un brutto primo tempo abbiamo dominato per tutta la ripresa, c’è tanto rammarico per non aver trovato il gol. Mi dispiace molto non aver segnato, avrei fatto gioire tutti. Portiamo a casa un punto importante, dispiace che non siano tre. Siamo sulla strada giusta ma non ci accontentiamo".