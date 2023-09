Ipotesi Abiuso per ritrovare la via del gol

Chiamatelo pure scontro diretto, perché di questo si tratta. Lo dice il momento, Modena e Venezia si trovano a braccetto appena sotto a Parma e Palermo. Lo dicono i risultati, soprattutto quelli dei canarini capaci di non perdere mai nelle prime sei partite giocate. E lo dicono, soprattutto, le ambizioni che entrambe hanno. Dichiarate dal valore della rosa, quelle dei lagunari, costruita per battagliare ampiamente con chi proverà a volare in Serie A in maniera diretta con un progetto tecnico portato avanti dalla scorsa stagione con Vanoli panchina.

Del Modena si è già detto della voglia di migliorare il risultato di Tesser e le premesse appaiono buonissime. Lo 0-0 di Bolzano ha rafforzato ulteriormente la posizione della squadra di Bianco, incapace di realizzare le numerose occasioni avute nel secondo tempo ma con una personalità di quelle che possono fare la differenza nell’arco di un campionato. La consapevolezza cresce, il Modena ora può aspettarsi tanto anche da se stesso e deve pensare di poter fare lo sgambetto a chiunque a partire da quest’oggi. Se al Druso sembrava di difficile lettura la probabile formazione, le idee dovrebbe essere più chiare per chi vorrà ipotizzare un undici titolare. Quasi certo il ritorno al 4-3-1-2 con Oukhadda di nuovo a destra e Ponsi più dei competitori (Cotali e Guiebre) a sinistra. Non ci sarà Pergreffi a causa di un infortunio subito in allenamento, il ballottaggio è tra Cauz e Riccio e non è esclusa una chance a quest’ultimo considerato che a Bolzano è toccato all’ex Reggiana. Nessun dubbio a centrocampo, il lavoro di Gerli e Palumbo soddisfa Bianco e la capacità dei due di interscambiare le rispettive posizioni durante la gara è mossa voluta dal tecnico. Ovvia la presenza di Magnino anche per le coperture che necessita tale schieramento. Davanti a Tremolada è caccia ad un posto, quel di cui è certo Manconi perché inamovibile nelle scelte d’attacco. Tutto porta a pensare a Strizzolo, ma la sorpresa Abiuso può essere dietro l’angolo visti i minuti, buonissimi, giocati martedì. Bonfanti e Falcinelli, ormai lo si comprende sempre più, partono un pelo indietro nelle gerarchie al momento. È uno scontro diretto e va trattato come tale. È il primo di tre (poi arriveranno Palermo e Bari) e da oggi il Modena ha il dovere di iniziare ad ambire a quei posti che già occupa. Per mantenerli, conservarli e mostrarsi a tutti come una delle squadre da temere.

Partitissima anche sugli spalti, dove i tifosi oggi saranno uniti dallo storico gemellaggio. Venduti 2.410 biglietti di cui 450 nel settore ospiti (e qui siamo a un dato definitivo). Oggi sarà ancora possibile acquistare i biglietti al Braglia dalle ore 11.30.

Alessandro Troncone