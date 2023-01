Irriducibili Gialloblù presenti: un quintetto fino a Luneburg

Un catino davvero bello e rumoroso, la LKH Arena di Luneburg, come ormai non se ne vedono più in Europa e iniziano a scarseggiare anche in Italia. Il palasport della cittadina della Bassa Sassonia, circa 70mila abitanti a una quarantina di chilometri da Amburgo, era gremito in ognuno dei suoi 3000 posti mercoledì sera e ha spinto la squadra con un tifo indiavolato per tutta la durata del match, nei momenti di difficoltà come in quelli di esaltazione. Un clima bellissimo, che ha certamente contribuito al successo dei padroni di casa. In mezzo ai 3000 tedeschi festanti c’erano anche cinque Irriducibili Gialloblù, arrivate fino a Luneburg da Berlino. Dopo la delusione per la sconfitta, la speranza è che proprio gli Irriducibili Gialloblù siano in grado di trasformare il PalaPanini in una bolgia simile nel match di ritorno, in programma il 25 gennaio. Bruno e compagni ne avranno bisogno per superare il turno, impresa non semplice ma nemmeno impossibile, perché ‘basta’ vincere il match. 3-0 o 3-1 per superare il turno senza sforzi ulteriori, 3-2 per andarsi a giocare tutto al golden set. L’ultimo dato sul pubblico è però incoraggiante: il sold out ottenuto dalla Valsa Group contro la Lube sabato 7 gennaio fa ben sperare per il resto della stagione e, quindi, anche per la Coppa Cev.

a.t.