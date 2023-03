Italia-Malta, amarcord per il popolo del Braglia

di Lorenzo Longhi

Malta-Italia di domenica sera allo stadio Ta’ Qali di Attard, una manciata di chilometri da La Valletta, riporta alla mente l’ultima partita disputata dalla Nazionale allo stadio Braglia, appunto contro la selezione dell’isola. Sono passati più di dieci anni: 11 settembre 2012, era un martedì sera, il ct era Cesare Prandelli e l’Italia, a Modena, c’era per un motivo.

Allora si trattava di una sfida valida per le qualificazioni mondiali (Brasile 2014, che ora sappiamo essere l’ultima Coppa del Mondo alla quale l’Italia ha preso parte), ma la scelta del Braglia, da parte della Figc, era dovuta a un messaggio di vicinanza all’area della nostra provincia colpita meno di quattro mesi prima dal sisma. Un terremoto che, in qualche modo, aveva sfiorato anche la Nazionale che, il 29 maggio, si trovava in ritiro a Parma per preparare un’amichevole con il Lussemburgo che poi sarebbe stata annullata per precauzione. Di lì la scelta, appena possibile, di tornare in Emilia, e di farlo proprio laddove il sisma aveva ferito in maniera più profonda. Non a caso, due giorni prima della sfida di Modena, la Nazionale si era anche allenata a Medolla, dove circa quattromila persone affollarono le tribune – di cui tre, metalliche, approntate apposta per l’evento – per l’accesso alle quali era necessario un biglietto gratuito.

Chi erano le stelle di quella Nazionale? Buffon (il primo coro a Medolla, dove il gruppo arrivò verso le cinque del pomeriggio, fu per lui), Pirlo, Marchisio, Bonucci, Barzagli, De Rossi, Osvaldo (argentino come ora Retegui), Pazzini; mancava invece Balotelli, reduce da un ottimo Europeo, quello delle reti contro la Germania e della pesante sconfitta in finale contro la Spagna. L’Italia chiamò, Modena risposte e, nella serata del Braglia gremito, Prandelli schierò alcune seconde linee e trovarono gloria due ragazzi che segnarono proprio qui le loro uniche reti azzurre: l’Italia vinse infatti 2-0 e i gol furono firmati da Mattia Destro e Federico Peluso, allora all’Atalanta, proprio in quella che sarebbe stata l’ultima delle sue tre presenze in Nazionale, e ben prima di diventare una bandiera del Sassuolo. Fu, quella, anche la sera del debutto azzurro di Lorenzo Insigne. Cos’è rimasto da allora? Dieci anni e spiccioli, nel calcio, sono un’eternità, e infatti l’unico reduce azzurro dei convocati attuali è Bonucci, mentre la gran parte dei presenti di allora si è ritirata e chi ancora resiste sui campi (Insigne in Canada, Destro a Empoli) è fuori dai radar della Nazionale. Prandelli ha smesso di allenare, mentre sulla panchina maltese, siede ancora un italiano, non più Pietro Ghedin ma Devis Mangia.

Da allora l’Italia non ha più giocato al Braglia, e del resto dopo il 2014 non è nemmeno più ai Mondiali. Tanto vale proporlo a Mancini e ritornarci, visto che portò bene...