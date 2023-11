Jocic timbra tre volte. United in zona playoff

UNITED CARPI

3

CAVEZZO

1

UNITED CARPI: Rufo (85’ Lusetti), Gianasi (69’ Romani), Vezzani, Mebelli (66’ Teocoli), Bulgarelli, Ceci, Prandi (46’ Elatachi), Garlappi, Jocic (80’ Signorino), Assouan, Malagoli. A disposizione: Mariconda, Corradi, Cometti, Paramatti. All. Borghi.

CAVEZZO: Schena, Malavasi (74’ Muracchini), Shehu, Hoxha, Saracino, Casari (46’ Ascia), Gasparini (62’ Pellaccani), Masiello (55’ N’Diaye), Pressato, Diegoli, Kolaveri (20’ Pacella). A disposizione: Valentini, Dondi, Tabaroni. All. Rambaldi.

Arbitro: Volpato di Piacenza

Reti: 6’, 46’pt e 68’ Jocic, 87’ N’Diaye

Dopo 3 gare in cui aveva raccolto solo 2 punti torna a sorridere lo United Carpi, che rimette piede in zona playoff fermando la risalita del Cavezzo con la tripletta di un super Jocic. Al 6’ Garlappi manda in profondità Jocic, che entra in area e con un diagonale preciso batte Schena per l’1-0. Al 20’ va ko bomber Kolaveri, costretto lasciare il posto a Pacella. Al 40’ prima conclusione del Cavezzo con Masiello, poi nel recupero i blucelesti raddoppiano. Punizione dalla sinistra ben calciata da Mebelli, sponda di Garlappi e Jocic da due passi insacca firmando la doppietta personale. Nella ripresa è il neoentrato Elatachi a creare il primo pericolo, con un tiro potente bloccato in due tempi dal portiere cavezzese. Al 53’ Garlappi dopo due assist va vicino alla gioia personale, ma il suo colpo di testa sfiora di poco la traversa.

Al minuto 68 i blucelesti calano il tris: Assouan scippa il pallone a Saracino, entra in area e serve Jocic, che controlla e infila per la terza volta il portiere ospite. Pochi minuti dopo è Assouan ad avere la palla del poker, la conclusione però non trova lo specchio della porta. La reazione ospite tarda ad arrivare, coi tiri da fuori di Pressato e Shehu che non creano problemi a Rufo. A pochi minuti dal termine Borghi concede minutaggio al portiere ex Carpi Lusetti, che rileva Rufo. All’87’ punizione potente calciata da Shehu, Lusetti respinge e N’Diaye è il più lesto di tutti a ribadire in rete il 3-1.