Junior Fiorano scatenato: quattro colpi di mercato

Arrivano le ultime pillole di mercato dei dilettanti. Grande protagonista in Prima ’D’ lo Junior Fiorano, che con le ultime due vittorie con Virtus Cibeno e Solarese è uscito dalla zona playout. Quattro le nuove pedine per mister Lazzarini: in difesa arriva in biancorosso il terzino sinistro Luca Righi (’99) dall’Anzolavino, due le novità in mediana, entrambe provenienti dai cugini della Flos Frugi, con Gianluca Cavani (2000) e Joni Murataj (2001) che vestiranno il biancorosso, mentre davanti ecco Luca Iacchetta, classe 1990 ex Virtus Campogalliano. In uscita invece il difensore Samuele Vitali è passato la Real Dragone. Scendendo in Seconda la Flos Frugi ha ufficializzato il ritorno in biancazzurro dell’esperto attaccante Sebastian Tazzioli (’83) con tanta Eccellenza (vinta nel 2009 con la Dorando poi unitasi col Carpi) e Promozione alle spalle fra Correggese, Rubierese, Monticelli, Bibbiano e Langhiranese, negli ultimi anni al Boca Barco, Povigliese e Falk. Doppio colpo per il Saliceta in Seconda ’F’: il difensore Antonio Pio Vitale (2000) dal Castelvetro e l’attaccante Antonio Mele (’99). In uscita la punta Davide Serafini.

d.s.