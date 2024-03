JUVENTUS. Mister Allegri senza Vlahovic, ma si rivede Kean

Nel momento più delicato della stagione (una sola vittoria nelle ultime 6 giornate) la Juve deve fare a meno anche di Dusan Vlahovic, squalificato per la gara di domenica con l’Atalanta, sfida cruciale per blindare la zona Champions. E allora nel gioco dei sostituti per Max Allegri riprende quota l’ipotesi tridente con Moise Kean che potrebbe essere un jolly da lanciare a gara in corso contro la squadra di Gasperini. L’attaccante classe 2000 (ancora a secco in stagione in 12 presenze) è fuori dallo sorso 8 dicembre, quando giocò 7’ della gara proprio col Napoli a Torino. Poi un problema alla tibia lo ha messo ko e per i tempi lunghi di rientro è saltato anche il passaggio già definito all’Atletico Madrid. Kean salvo intoppi dovrebbe tornare disponibile per l’Atalanta contro cui Allegri lancerà di nuovo Milik dal 1’ con Chiesa da un lato e in caso di 3-4-3 uno fra Yildiz e Cambiaso dall’altro, a meno che non confermi il 3-5-2 tenendosi sia il turco che Kean per la ripresa.