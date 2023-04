Karate, la Ki Oshi Vignola brilla ai campionati regionali

Ancora una spedizione ricca di medaglie per la Ki Oshi Vignola, che ha brillato con i suoi 9 atleti ai regionali di Piacenza conquistando tre ori, due argenti e un bronzo. Nel kata doppio secondo posto fra gli uomini per Davide Menillo e fra le donne per Valentina Longo, che hanno centrato la qualificazione per la finale nazionale di Roma del 6 e 7 maggio. La stessa Longo ha poi vinto il titolo regionale Fijlkam nel kumite femminile dopo tre incontri tiratissimi, un bis che arriva a un mese di distanza dal successo nell’Open di Toscana. Nelle categorie di peso titolo regionale conquistato anche da Eleonora Aquino col pass staccato per la finale a Ostia, mentre Lucrezia Aiello si è qualificata di diritto alla finale dopo il 5° posto dell’anno scorso nella finale nazionale. Fra gli uomini erano 4 gli atleti della Ki Oshi Vignola in tre categorie di peso: nei pesi minori ancora Menillo che non trova la qualificazione, mentre chiude settimo Agostino Eulisse. L’impresa di giornata è poi stata quella del più giovane della spedizione vignolese, Andrea Della Casa Andrea, che alla prima gara federale dopo tre incontri vinti conquista il titolo regionale e il pass per Roma. In chiusura è tornato in gara Kewin Sultafa dopo un intervento ai piedi e al termine dio cinque incontri si è piazzato al terzo posto qualificandosi per la finale di Ostia Roma. "C’è davvero grande soddisfazione – spiega il direttore tecnico Antonio Guarro - per l’ottimo piazzamento dei ragazzi perché grazie a questa impresa la nostra associazione con solo nove atleti in gara è arrivata prima con 56 punti in regione".