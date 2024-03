Kerakoll, trasferta insidiosa. Villa d’Oro, derby con Moma

E’ un programma ricco d’insidie, ma anche di sfide molto interessanti, quello che attende nel week end le squadre modenesi di pallavolo minore: in B maschile la capolista Kerakoll Sassuolo vuole dimenticare in fretta la sconfitta al tie break subita in casa sabato scorso dal S.Martino in Rio, ma il calendario propone ai ragazzi di Dall’Olio l’insidiosa trasferta piacentina sul campo molto pericoloso della Canottieri Ongina. I piacentini devono vincere per non perdere definitivamente il treno per i playoff, ma di contro Bigarelli e soci non possono permettersi più passo falsi, per non farsi raggiungere da Viadana, impegnato alle 19 al PalaPanini contro il Modena Volley di Andrea Asta, e dalla National Villa d’Oro di Andreoli, che alla stessa ora, ma alla Palestra Marconi, affronta un derby con poche insidie contro la Moma Anderlini di Tomasini. Pesantissimi punti salvezza in palio alla Bursi di Fiorano dove, alle 20.45 la Malagoli Tensped Spezzanese riceve l’Asola Redemello, ma anche a Sommacampagna dove l’Univolley Carpi prova a mettere in difficoltà il più accreditato Dualcaselle. In B1 femminile un Volley Modena decisamente rinfrancato dagli ultimi brillanti risultati anche con squadre molto forti, scende a Genova ospite di un Rimont pericolante: se vogliono puntare al quarto o quinto posto, le gialloblù di Di Toma non possono però avere pietà dei problemi altrui. Trasferta complicatissima per la BSC Sassuolo, di scena a Garlasco, contro la terza della classe, che non può regalare punti: è la stessa situazione in B2 della Zerosystem S.Damaso, che oggi alle 18 alla Palestra Bortolamasi riceve la prima della classe S.Giorgio Piacentino, con l’obbligo di vincere per continuare la corsa a tre, con Alseno, per i playoff. Delicatissimo derby modenese alla Loschi di Soliera, dove l’Hidroplants riceve la Moma Anderlini, con in palio tre punti per chiudere il discorso salvezza. In casa anche la Drago Stadium Mirandola, che alla Bonatti alle 18 riceve le mantovane del Volley Davis, con l’obbligo di vincere per non rischiare di essere definitivamente risucchiate sul fondo classifica.

Riccardo Cavazzoni