Ki Oshi presenta il progetto: "sport, inclusione e sicurezza"

Grande successo per la seconda edizione della "Settimana dello sport e del benessere" organizzata dal Comune di Vignola insieme al Distretto di Vignola dell’Ausl Modena e a più di venti associazioni del territorio. In questa occasione la Ki Oshi di Vignola col suo presidente Antonio Guarro ha illustrato il progetto di parakarate e pararchiery "Sport e inclusione in sicurezza" che vuole creare un ponte tra il tatami e il comando di polizia locale. "Il nostro progetto – ha spiegato Guarro - si pone l’obiettivo di accogliere, di formare lo spirito e la mente, di allenare il corpo, di far assumere ai giovani sportivi uno stile di vita sano, volto al rispetto dell’io e dell’altro". La manifestazione si è chiusa con la premiazione di atleti che nel corso dell’anno sportivo si sono contraddistinti in gare regionali e nazionali.