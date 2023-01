Korsunov torna già in Finlandia MC-Mantova in diretta su Sky

Sergei Korsunov (foto) saluta il Modena Cavezzo. Il forte laterale mancino classe ’92 ha deciso di accettare una proposta di mercato da casa, in Finlandia, è ha salutato dopo 6 mesi. Era arrivato la scorsa estate dopo aver giocato da protagonista gli ultimi Europei facendo fuori l’Italia nei gironi, mentre con i club aveva vestito le maglie sempre in Finlandia di Tornion Palloveikot e Dynamo Kampuksen, squadra con cui aveva giocato anche la Champions. Con la truppa di Checa per lui una buona prima parte di stagione in A2 al debutto assoluto in Italia chiusa con 8 reti, terzo miglior marcatore. Il Modena Cavezzo – che strada facendo durante la stagione aveva già salutato Castagna e i due baby Doffour e Storchi – non interverrà sul mercato per sostituirlo, chiudendo la stagione con la rosa attuale, pronta ad affrontare domani alle 18 al "Pala To Live" la Roma che insegue a -2 i gialloblù, appena fuori dalla zona playoff, prima di 3 gare ravvicinate visto che mercoledì 25 ci sarà la trasferta di Coppa sul campo della Todis Lido di Ostia. Intanto l’altra novità di giornata è il debutto stagionale in diretta serale su Sky Sport di Amarante e compagni: la Divisione calcio a 5 ha stabilito che la sfida casalinga col Mantova di sabato 11 febbraio sarà posticipata a domenica 12 alle 20,45 per permettere la diretta sui canali Sky. Si tratta della seconda volta nella storia per il Modena Cavezzo, la prima in casa, dopo quella della passata stagione ad aprile a Salsomaggiore contro Pistoia: sconfitta per 4-3.

Davide Setti