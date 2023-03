Kresche para due rigori, Tomaselli non perdona

Parma

0

Sassuolo

1

Sassuolo: Kresche, Filangeri, Dongus (42’ s.t. Nowak), Pleidrup, Orsi, Brignoli (22’s.t. Tomaselli), Bellucci, Jane, Philtjens (41’ p.t. Nagy), Sabatino, Clelland (42’ s.t. Monterubbiano). All. Piovani (Lauria, Brustia, Goldoni, Pondini, Hashemi)

Parma: Ciccioli, Maia, Heroum, Santoro, Cox, Bardin (34’ s.t. Arcangeli), Jelencic (42’ s.t. Marchao), Benoit, Pirone (20’ s.t. Cambiaghi), Martinovic (1’ s.t. Corbin), Lazaro. All. Panico (Farrelly, Joana, Arrigoni, Brscic, Ravanetti, Arnadotti)

Arbitro: Caldera di Como (Ravera, Zanellati, q.u. De Angeli)

Reti: 31’ s.t. Tomaselli

Kresche para – due rigori – nel primo tempo, Tomaselli segna – un gol pesantissimo – nel secondo e il Sassuolo Femminile va, conquistanto tre punti fuori casa. La squadra di Gianpiero Piovani salta l’ostacolo-Parma che in stagione regolare aveva sempre sofferto (un punto in due gare) e consolida il suo primo posto nel ‘gironcino’ che decide chi si salva e chi retrocede in B. Sugli scudi il portiere neroverde Kresche, che tiene in partita il Sassuolo del primo tempo respingendo i rigori che le ducali calciano con Lozano e Martinovic, ma determinante anche Tomaselli che, subentrata a metà ripresa, trova lo spazio, 10’ dopo l’ingresso in campo, per capitalizzare un’iniziativa di Clelland e battere Ciccioli, garantendo ai neroverdi il quarto successo nelle ultime quattro gare e soprattutto rafforzandone il primato dentro la poule salvezza. I 23 punti raccolti fin qua dalle ragazze di Piovani, infatti, le mettono a debita distanza sia dall’inseguitrice più immediata (il Pomigliano, prossimo avversario del Sassuolo, domenica prossima al Ricci) che, soprattutto, dalle ultime posizioni in classifica che valgono retrocessione diretta e playout. Rispetto all’ultima, che scenderà in B, il vantaggio è 13 punti, rispetto alla penultima, che gioca i playout, +12. Un patrimonio importante, dal punto di vista dei numeri e del morale, che il Sassuolo di oggi, letale in attacco e robusto in fase difensiva (otto gol fatti e zero subiti negli ultimi 360’ giocati) dovrebbe aver modo di saper gestire.

CLASSIFICA Sassuolo p.ti 23; Pomigliano Femminile* 17; Parma Femminile 13; Como Femminile* 12; Sampdoria 11 (* una gara in meno)

PROSSIMO TURNO Sassuolo-Pomigliano Femminile; Como Femminile-Parma Femminile (riposa: Sampdoria).

Stefano Fogliani