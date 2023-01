Krick e Marechal bocciati, Ngapeth a fasi alterne

BRUNO 5,5: La tigna, il carattere, la capacità di non perdere la testa anche alle ennesime topiche arbitrali sono quelle del campione navigato. Il palleggio però non è preciso come sabato contro la Lube e soprattutto Lagumdzija all’inizio ne risente, risollevandosi poi col tempo. Troppo Ngapeth in alcune situazioni.

LAGUMDZIJA 6 (in foto): Parte male, si fa difendere tanto, poi sale di tono col trascorrere dei minuti. Mezzo voto in meno per quell’ultima murata che concede il match point agli avversari, poi risultato quello decisivo.

RINALDI 6,5: Anche per lui una partita di grande sofferenza in tutti i fondamentali, compreso l’attacco dove pasticcia anche per un’intesa non perfetta con Bruno. A lui va un mezzo voto in più perché comunque ormai ha fatto capire a tutti che è arrivato: non sbrocca mai, non perde mai la lucidità, a fine quarto set alza il livello esponenzialmente dopo la fischiata ingiusta dell’arbitro nei suoi confronti.

MARECHAL 4,5: Schierato titolare, non rende in nessun fondamentale e finisce in panchina prima del rush finale del primo parziale. Non sembra ancora pronto per resistere a questi livelli.

KRICK 4,5: Ha perso completamente l’abbrivio che aveva a inizio stagione almeno in attacco, mentre rimane un oggetto misterioso a muro e in battuta.

BOSSI 5,5: Sicuramente meglio di Krick, forse meritava di rimanere in campo per tutta la partita dato che Stankovic non era in predicato di entrare, anche lui però fatica tanto soprattutto nella lettura del palleggio di Worsley e in un paio di incertezze di troppo negli appoggi.

ROSSINI 6: Resiste anche se la penultima ricezione non è all’altezza degli altri tocchi. In grande difficoltà sulle parallele di Maase.

NGAPETH 6: Entra e il volto al match cambia, senza ombra di dubbio alcuna. Però un suo tremendo black out (due murate con in mezzo un ace) fa andare Modena sotto di tre nel finale di terzo set. Alcune giocate strepitose, altre murate secche esagerate, a fine quarto set l’alterco pesante con l’allenatore avversario, Hubner, sembra scuoterlo ma invece continua il suo match sulle montagne russe.

SANGUINETTI 6: Sbaglia l’ultimo pallone, pesta per tre volte la riga in battuta, ma in attacco cambia volto al centro della rete modenese diventando l’alternativa più credibile agli schiacciatori.

ALL. GIANI 5,5: Ha ragione quando dice che i sette titolari non possono andare avanti a questo ritmo tra allenamenti e partite, ma la verità è che non ci sono oggi alternative ai sette titolari, giusto Bossi al centro. Partire con Marechal e Krick era rischioso, il rischio non ha pagato, ora al ritorno bisognerà vincere da tre per passare il turno: non impossibile, ma comunque difficile.

Alessandro Trebbi