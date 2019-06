UN RISULTATO storico per chi ha fatto dell’ultra cycling un ‘semplice’ hobby, ancora più clamoroso se si pensa che Paolo Botti, avvocato modenese di cinquant’anni con la passione delle due ruote, a gennaio era al pronto soccorso con un femore fratturato. Invece il geminiano ha portato a termine niente meno che la Trans Am Bike, la corsa di ultra-ciclismo più famosa e dura al mondo, 4200...

UN RISULTATO storico per chi ha fatto dell’ultra cycling un ‘semplice’ hobby, ancora più clamoroso se si pensa che Paolo Botti, avvocato modenese di cinquant’anni con la passione delle due ruote, a gennaio era al pronto soccorso con un femore fratturato.

Invece il geminiano ha portato a termine niente meno che la Trans Am Bike, la corsa di ultra-ciclismo più famosa e dura al mondo, 4200 miglia, circa 6800 chilometri, tra la costa dell’Oregon, sul Pacifico, e quella della Virginia, sull’Atlantico, attraversando tutti gli Stati Uniti tra depressioni e alte montagne (fino a 3500 metri), piogge torrenziali e caldi torridi, tempeste di vento freddo e umidità da tropici. E ha concluso l’impresa con un clamoroso sesto posto generale, alle spalle di specialisti di questo tipo di avventure, con un passo davvero notevole. Poco più di 20 giorni per completare il tracciato, terminato alle otto di sera di sabato 22 giugno 2019: una data che difficilmente l’avvocato modenese scorderà. «Sono stanco ed emozionato – ha dichiarato Botti proprio all’arrivo, al microfono degli organizzatori – per un percorso nel quale ho incontrato grandi emozioni e qualsiasi tipo di condizione: da forti venti a forti piogge, fino a grande caldo. Tutte condizioni difficili. Attraverso le quali ci è voluta grande volontà e forza d’animo, per questo oggi mi sento sfinito. Ma soprattutto lungo le centinaia di miglia percorse ho incontrato tanti amici».

La media è stata di circa 202 miglia al giorno, oltre 325 chilometri, con un passo medio superiore ai 21 kmh. In totale, nei 20 giorni e 15 ore di percorso, Paolo Botti è stato in sella alla bicicletta oltre 13 giorni, mentre si è ‘riposato’, recuperando soprattutto le energie fisiche e integrando, per i restanti sette. Dopo aver completato la corsa di Capo Nord, in Norvegia, lo scorso anno, Paolo Botti aggiunge così al suo personale palmares un risultato difficilmente ripetibile: ma visto il personaggio e le sue recenti imprese, mai dire mai.

Alessandro Trebbi