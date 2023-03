L’8 marzo appuntamento con ’Donne in Corsa’

La sala delle bifore a palazzo Comunale a Modena ha ospitato la presentazione di Donne in Corsa, manifestazione podistica che si svolge l’8 marzo, giorno della festa delle donne, una delle pochissime in Italia e fra le più longeve (con questa siamo alla decima edizione). L’assessora allo Sport Grazia Baracchi ha introdotto l’incontro sottolineando l’importanza dell’attività motoria, diritto a cui non sempre le donne possono accedere quanto desiderano, ed evidenziando che quest’anno ’Donne in Corsa’ è inserita nel calendario delle iniziative per la celebrazione della giornata internazionale della donna. Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, ha espresso l’orgoglio di proporre un evento volto a mantenere alta la sensibilità sui temi legati all’uguaglianza; Maurizio Pivetti, organizzatore della corsa insieme a Podistica Interforze e Croce Rossa, ha fornito le informazioni pratiche: quest’anno gara solo non competitiva, con tracciato di 3 chilometri da percorrere ad andatura libera una o due volte, da Piazza Roma passando per Piazza Grande, giro delle mura, san Giovanni del Cantone. Per le partecipanti una maglietta giallo e blù, colori modenesi ma anche rivolti a ricordare l’Ucraina. Partenza fissata per le 19, ristoro e pacco gara all’arrivo; la competitiva tornerà invece nel 2024. Le iscrizioni si fanno presso i 7negozi Run&Fun, LupoSport via mail [email protected] Alessia Bellino, podista e testimonial, ha poi raccontato l’esperienza dopo l’encefalite autoimmune: "Nell’edizione 2015 i primi sintomi, cui seguì un ricovero di 100 giorni a Baggiovara. Donne in Corsa è stata una tappa della mia ripresa nel 2016 e nel 2018".

Giuliano Macchitelli