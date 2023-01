La Bsc Materials a Cremona contro un’ambiziosa Esperia

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta in Coppa Italia, che la BSC Materials è di nuovo impegnata in campionato, anticipando a questo pomeriggio, PalaRadi ore 17.30, la gara della terza giornata di ritorno a Cremona: le biancoazzurre sono ospiti di una Esperia a caccia di una difficile, ma non impossibile, qualificazione alla Poule Promozione, che passa però, proprio per risultati importanti con squadre di rango come quella sassolese.

La matricola cremonese ha per il momento cambiato poco nel mercato di riparazione, lasciando partire la regista Laura Pasquino, una delle tante ex in gialloblù, accasatati all’ambiziosa Volta Mantovana in B1, affidando la regia a Ludovica Mennecozzi, o a Beatrice Balconati, entrambe nel modenese in passato, che giocano in diagonale con una delle sorelle estoni Kullerkann, l’opposta Kadi, mentre la centrale Liis gioca in linea con Sofia Ferrarini, con Rossini e Buffo alla mano, e Zampedri libero. Valeria Magri in panchina, una delle pochissime donne allenatrici ad alto livello, dispone anche di una panchina interessante, ed oggettivamente la squadra ha fino ad ora raccolto meno di quanto ci si potesse aspettare: un rischio in più per la BSC Materials, che arriva alla partita con cinque set nelle gambe, anche se con la mente, ed il programma, più sgombra dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia. La Martinez Vela ha messo in mostra fondamentali confortanti, e può essere una valida alternativa alla Vittorini, soprattutto se non arriverà nessuna schiacciatrice-ricevitrice di ruolo: dopo i tanti cambi effettuati in Coppa Italia, con il dichiarato intento di far giocare anche chi normalmente giocava meno, Maurizio Venco non si discosterà molto dalla squadra che ha vinto le ultime cinque di campionato, con l’unico dubbio riguardante appunto l’eventuale utilizzo della Martinez Vela alla mano, in diagonale con Pistolesi, Per i tifosi, diretta sul canale Youtube della Lega.

Riccardo Cavazzoni