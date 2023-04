La Bsc Sassuolo va in Romagna Montale in Sicilia per la salvezza

Ambizioni ben diverse, curiosamente in relazione alla distanza della trasferta affrontata, per le due squadre modenesi impegnate nella seconda fase del campionato di A2 di pallavolo femminile: la BSC Materials gioca un derby emiliano-romagnolo sul campo dell’OMAG S.Giovanni in Marignano importante soprattutto per la squadra allenata dall’ex-tecnico sassolese Enrico Barbolini, impegnatissima nel tentativo di arrivare ai playoff per la promozione in A1, mentre l’Emilbronzo 2000 Montale si gioca una fetta di salvezza nell’impianto, solitamente ghiacciato, del PalaBellina di Marsala, ospite cin una SEAP Sigel a sua volta a caccia di una salvezza complicata. E’ proprio la partita in terra siciliana, che si gioca alle 18.30, il match clou del volley femminile modenese, con le nerofuxia a caccia di una vittoria che sarebbe doppiamente importante, per la propria e l’altrui classifica: Montale non ha mai vinto con le siciliane, ma quest’anno la squadra di casa sembra destinata al ritorno in B1, pur potendo contare su alcune individualità interessanti, e sulla vecchia conoscenza sassolese Serena Moneta. Più tranquilla la trasferta della BSC Sassuolo in terra romagnola, alle 17 al PalaMarignano, su di un campo dove in cinque precedenti, è riuscita a vincere giusto una volta due anni fa: Maurizio Venco continua a dichiarare come la stagione della squadra sassolese, con la qualificazione alla Poule Promozione, sia di fatto conclusa positivamente, ma i tifosi si augurano che la squadra riesca ad invertire il trend decisamente negativo della seconda fase. Molto dipenderà dal recupero di Chiara Scacchetti, la cui assenza con la Roma ha pesato parecchio, e dalla voglia di ben figurare delle altre biancoazzurre. Gare in streaming, su Youtube (VolleyWorld).

Pool promozione: Busto Arsizio-Martignacco 3-0. Mondovì-Roma V.C.; Brescia-Montecchio; S.Giovanni in M.-BSC Materials Sassuolo; Soverato-Trento, Olbia-Talmassons (Domani).

Classifica: Roma V.C. punti 73, Trento 65, S.Giovanni in Mar. 58, Brescia 54, Mondovì e Busto Arsizio (&) 52, Talmassons 51, Montecchio 49, BSC Materials Sassuolo 47, Martignacco(&) 45, Soverato 37, Olbia 30.

Pool salvezza: Sant’Elia - Cremona; Vicenza – Albese; Perugia – Lecco; Messina – Offanengo; Marsala - Emilbronzo 2000 Montale; Riposa: Club Italia. Classifica: Albese (*) 37, Cremona (*) 31, Offanengo (*) e Lecco 30, Emilbronzo 2000 Montale (*) 26, Vicenza 25, Sant’Elia 20, Marsala e Messina 17, Club Italia (*) 13, Perugia 10. (*) = una partita in meno. (&) una p. in più.

Riccardo Cavazzoni