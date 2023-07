LA CAMPAGNA. Ritorni e svincolati Il progetto attira

Con l’arrivo di Antonio Palumbo aumenta ancora la pattuglia di volti nuovi portati a Fanano. Fatte salve la conferma di Strizzolo – tecnicamente un nuovo acquisto essendo stato nuovamente ingaggiato, ma a titolo definitivo – e i rientri dai prestiti dei vari Gargiulo, Coccia, Bozhanai, Guiebre e Abiuso, si potrebbe costruire una squadra anche con i soli volti nuovi, considerando anche la presenza di un portiere, Filippo Vandelli. Particolarmente folta la truppa dei ragazzi giunti da svincolati: Matteo Cotali e Jacopo Manconi, ex rispettivamente di Frosinone e Albinoleffe, che si erano da tempo accordati con il Modena, ma anche Christian Cauz, proveniente dalla Reggiana, e soprattutto Giovanni Zaro, tornato dopo i due anni al Südtirol, dove peraltro si era trasferito a parametro zero. Tutto da scoprire poi il belga Lukas Mondele, classe 2004, altro parametro zero e con un pedigree giovanile di tutto rispetto.

l.l.