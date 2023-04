La capitale del volley celebra i suoi campioni

di Alessandro Trebbi

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione". C’è questa frase di Nelson Mandela sulla targa consegnata a Bruno Mossa De Rezende, capitano del Modena Volley Valsa Group, durante l’incontro in municipio di ieri, in cui è stata celebrata anche nella sede istituzionale la recente vittoria della Coppa Cev da parte della società sportiva più blasonata della città e nella quale anche a Giulia Gabana è stato consegnato il cofanetto con la Secchia Rapita, mentre ad Andrea Giani una spilla con lo stemma della città. Un’altra occasione di celebrazione, una celebrazione che si è colta, ricca di orgoglio e soddisfazione, anche nelle parole dei protagonisti dell’impresa sportiva, dopo che Muzzarelli aveva detto che ’Modena è e rimane la capitale italiana della pallavolo’. Ecco allora le dichiarazioni di Gabana, Giani, Bruno e Sala. Giulia Gabana. "Bellissimo essere dal sindaco, un’emozione indescrivibile. Bello essere qui in Comune con lo staff, con l’ufficio, con la squadra, dopo una stagione davvero superlativa. Non ce l’aspettavamo anche se era uno degli obiettivi, quello del titolo europeo. L’abbiamo messa a rischio con l’andata della finale, ma con maggiore soddisfazione ancora siamo riusciti a metterla in bacheca".

Andrea Giani. "Stiamo festeggiando, quindi è un momento speciale per tutto questo gruppo. Una stagione pazzesca e dopo tanti anni siamo riusciti a riportare un trofeo europeo a Modena. Quello che abbiamo ottenuto nel passato incide poco, incide il presente ed è un presente nel qule abbiamo affrontato ogni ostacolo nel modo migliore possibile, sovraperformando praticamente in tutto. La soddisfazione è per le prestazioni e poi ovviamente per il trofeo importante riportato a questa piazza. La società è stata bravissima a gestire il momento di crisi iniziale".

Bruno Rezende. "Abbiamo tanti bei ricordi in Piazza Grande, soprattutto io, Ngapeth e Rossini che avevamo festeggiato su questi ciottoli lo scudetto del 2016. C’è il dispiacere per questa gara 5 dei quarti di finale finita in quella maniera, abbiamo dato tutto ma forse Piacenza aveva un po’ più di benzina rispetto a noi, ma siamo molto orgogliosi di tutto ciò che abbiamo fatto, la vittoria della Cev è stata la ciliegina sulla torta. I play off per il quinto posto non saranno semplici da affrontare dopo l’ultimo mese di trance agonistica, ma dobbiamo trovare le energie mentali giusti".

Lorenzo Sala. "Ricevere gli onori del sindaco è una bella soddisfazione soprattutto per ciò che Modena significa per tutti noi. Una stagione sopra le aspettative di tutti quanti, si pensava fossimo un gruppo da rifare, invece siamo riusciti a portare un trofeo importante e abbiamo sfiorato una semifinale play off. Mio papà (Andrea Sala, ex centrale gialloblù, ndr) quando giocava voleva vincere in Europa con Modena, non ci è riuscito ma ce l’ho fatta io".