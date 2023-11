La Capolista Cittadella rimonta per due volte e alla fine prende un punto

CITTADELLA

2

COLORNO

2

CITTADELLA: Narduzzo, Sejdiraj, Pivetti, Arati (23’st Covili), Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa (1’st Vernia), Bandaogo (19’st Falanelli), Ridolfi, Malivojevic, Martinez. A disp.: Neri, Gimmati, Caselli, Pezzani, De Lucca, Mondaini. All. Salmi

COLORNO: Cattabiani, Denti, Renzetti (50’st Castagnetti), Morrone (23’st Toma), Setti, Bersanelli, Piscicelli (43’st Mariniello), Pessagno, Delporto, De Rinaldis, Carrasco. A disp.: Iselle, Manghi, Ferrarini, Gabbi, Lo Re, Lorenzini. All. Galli

Arbitro: Carlini di Cesena

Reti: 26’ Carrasco, 11’st Serra, 42’st (rig.) Delporto, 49’st Malivojevic

Note: ammoniti Sejdiraj, Arati, Carrasco, De Rinaldis, Salmi, Vernia, Covili

Seconda gara di fila senza vittoria per la capolista Cittadella che rimonta due volte il Colorno (riacciuffato al 94’) e mantiene comunque il +4 sul 2° posto. Parmensi avanti al 26’ con Carrasco: discesa di Morrone sulla destra, Narduzzo esce bene su Delporto, ma nulla può sul tap in di Carasco. Al 32’ De Rinaldis costringe Narduzzo al volo per evitare il 2-0. Nella ripresa all’11’ Serra (nella foto) pareggia con un bel tiro al volo in area piccola. A 3’ dalla fine Colorno di nuovo avanti con un calcio di rigore di Delporto, ma nel recupero Malivojevic si inventa una giocata che vale il 2-2. "Stiamo passando un momento difficile. Abbiamo buttato via il primo tempo, come a Correggio ma siamo stati bravi a pareggiare" spiega mister Salmi.