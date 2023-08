La casa dei gialli Modenello prende forma

di Gianluigi Casalgrandi

Modenello: è ormai certo, che questo sarà il nome del nuovo centro sportivo del Modena Calcio che, superate le pastoie burocratiche, sorgerà a Bagazzano di Nonantola, nell’area dell’ex maneggio Green Village, della famiglia Messori. Il nome, forse deriva dall’unione tra Modena e Navicello, il ponte che attraversa il vicino Panaro, o ispirandosi al centro sportivo di Milanello (il primo impianto interamente dedicato alla preparazione atletica di una squadra calcistica, inaugurato nel 1963).

Stando ai progetti preliminari, s’intuisce che l’innovativo centro per gli allenamenti della squadra gialloblu, è stato ben scelto: una location a 10 chilometri da Modena, immersa nella tranquillità della campagna nonantolana, lontana dal caos dei grossi centri abitati, collegata alla S. Provinciale 255 (Via Nonantolana) con una strada costruita ex novo, che lambendo l’area su due lati, sfocerà poi in Via Maestra di Bagazzano, facilitando il transito delle auto e dei pullman diretti al centro sportivo. Sugli oltre 7 ettari iniziali di terreno già destinati ad attività sportive dal piano regolatore, saranno costruiti: 4 campi da calcio, 2 in erba e 2 sintetici (uno riservato al Modena ed un altro al settore giovanile e quello femminile), una tribunetta con 250 posti a sedere, parcheggi per circa 300 auto, e un’area per i bus. Un’offerta adeguata per numeri e qualità alle attese della società sportiva guidata da Rivetti.

Tra le novità di questi giorni, l’acquisizione di nuovo terreno (in pratica tutta la proprietà Messori) necessario per realizzare, su richiesta del Comune di Nonantola, un’ ampia area verde alberata a corredo dell’impianto e la costruzione di una vasca di laminazione per lo stoccaggio delle acque piovane o provenienti da eventuali esondazioni del fiume Panaro, a completamento dell’argine di protezione previsto sul lato di via Maestra di Bagazzano.

Abbattuti gli edifici esistenti dell’ex maneggio e del ristorante Green Village, il nuovo quartier generale del Modenello, si svilupperà su due piani, per una estensione totale, compresi i locali di servizio, di quasi 6mila metri quadri: al piano terra dello stabile principale, oltre alla reception, store per articoli sportivi, una palestra, il centro medico, sale per fisioterapia, idroterapia e massaggi.

E’ prevista inoltre una sala video per le analisi tecniche delle partite, spogliatoi per atleti ed allenatori, una lavanderia e magazzini. Il secondo piano accoglierà la direzione amministrativa, una sala stampa, una per la ristorazione interna e un bar privato. Se gli amministratori pubblici e gli imprenditori locali, sapranno prendere la ‘palla’ al balzo, Nonantola già città d’arte, della musica e della solidarietà, potrebbe diventare la ‘Cittadella dei Canarini’, una ghiotta opportunità per la promozione e l’economia del territorio comunale, che sarebbe sbagliato non ’mettere in rete’.

Dopo i necessari passaggi in ‘Commissione consiliare programmazione territorio e ambiente’, e il parere favorevole già ottenuto dalla maggioranza delle forze politiche in consiglio comunale, oltre all’ok espresso convintamente dalla sindaca Federica Nannetti, prima di finire il suo mandato, una volta messo a punto il piano di fattibilità, e ottenuti i permessi necessari, obiettivo della famiglia Rivetti, proprietaria del Modena Calcio, sarebbe quello di dare il calcio d’inizio ai lavori, entro la fine del 2023.