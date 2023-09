Dopo 9 stagioni di fila in panchina fra Quarantoli e San Felice per Luca Molinari è stata un’estate di studio. Abbiamo chiesto a lui di guidarci alla scoperta della Promozione. Le favorite. "La Cdr Mutina è la mia favorita e se la giocherà con San Felice, Vianese, Bibbiano e Baiso. La squadra di Greco aveva già un gruppo forte che ha confermato, ha messo dentro la qualità di Teggi, Ziliani e Nadiri, sta appettando il ritorno di Panzanato e Farina dagli infortuni e con loro parte un gradino sopra le altre. Il San Felice ha mantenuto l’ossatura con la difesa che l’anno scorso fu la seconda del girone guidata da un "top" come Neri e rinforzata da Tudini e Ruopolo dall’Eccellenza, mentre davanti, dove ci sono stati i problemi maggiori, sono intervenuti con Pellegrino e uno come Carpeggiani che i gol li ha sempre fatti". Le outsider. "Il Castelnuovo è stata la sorpresissima dell’anno scorso, sarà dura confermarsi ma lo spirito della società porta tanti punti e nonostante una squadra rivoluzionata c’è sempre Carbone che non va mai sotto i 15 gol. La Sanmichelese con Capasso ha fatto l’acquisto "top" del girone e può issarsi dietro alle favorite. La Quarantolese ha perso capitan Muracchini e Cavicchioli, ma ha messo dentro giocatori bravi e, lo posso dire, quella maglia lì addosso ti fa tirare fuori qualcosa di più, penso possa ripetere il 6° posto. La Nextgen penso possa essere la sorpresa, anche perché Progulakis è da "big" del girone". Le altre. "Il Camposanto ha sostituito Tammaro con Mamodu e il 2003 Baraldi è una garanzia per stare lontano dalla zona calda. Il Cavezzo ha fatto squadra molto giovane, la chioccia è Hoxha e mister Bonissone ha fatto bene a Ganaceto, è un mix frizzante che può dare fastidio. I giovani. "Ne voglio segnalare tre: il 2006 Benetti fra i pali del Camposanto, il 2004 Gollini della Cdr, il 2005 Traorè del Vezzano e il 2004 Marchesini del San Felice".

d.s.