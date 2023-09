La Cdr Mutina fermata dal Castellarano

CDR MUTINA

1

CASTELLARANO

1

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani (86’ Paltrinieri), Ligabue, Ognibene, Farina (28’pt Cipolli), Guilouzi (70’ Turci), Gollini, Montorsi E., Corbelli, Pilia (68’ Gualdi), Teggi (65’ Nadiri). A disp. Macchioni, Shanableh, Lazzaretti, Bonvicini M.. All. Greco.

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Ficarelli, Bertolani (55’ Cisse), Guicciardi, Valmori, Bettelli (76’ Galli R.), Solla, Davitti, Tardini (55’ Paoli), Belfasti (60’ Bovi). A. All. Frigieri.

Reti: 45’ Solla, 51’ (rig.) Guilouzi

Note: ammoniti Valmori e Bertolani

Non arriva il terzo successo di fila per la Cdr Mutina, fermata sul campo "Morselli" (campo di casa degli "orange" in attesa che venga pronto il nuovo sintetico di Campogalliano) da un roccioso Castellarano. Reggiani avanti al 45’ con Solla che in area piccola trafigge Mawuli. Nella ripresa la formazione di mister Greco cerca di fare la partita e trova il pari al 51’ con Guilouzi su rigore. Allo scadere sia Corbelli che Nadiri cercano il gol della vittoria ma è il portiere Paganelli a salvare i granata con due ottimi interventi e il pari non cambia più.