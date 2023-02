Nei due anticipi di Promozione (domani sul giornale tabellino e cronaca) sorridono Ganaceto e Cdr Mutina.

Nel girone ’B’ il Ganaceto batte 2-1 la Vianese quarta della classe e aggancia lo Smile al penultimo posto a -1 dai playout: al 55’ verdi avanti con Pastorelli dopo una palla rubata da Mazzini e l’assist di Dago, al 70’ Galassi per Veratti che pareggia per i reggiani, ma al 78’ Pulga ruba palla e con un tiro a giro nel sette firma il 2-1.

Nel girone ’C’ la Cdr batte 1-0 il San Felice e scavalca il Faro al 2° posto (-4 dallo Zola capolista), lasciando i giallorossi fuori dalla zona playoff. Al ’Baroni’ Cdr subito in dieci al 5’ per il rosso a Luca Montorsi, ma al 36’ Corbelli di testa segna su cross di Ucci, nella ripresa rosso anche al sanfeliciano Sentieri dal cui fallo nasce un rigore che però Neri para a Gripshi. In Prima ’D’ Ravarino-Gaggio 0-0, in Seconda ’E’ Fox-Roteglia 1-2, in Seconda ’F’ Mandrio-Carpine 1-3 e in Terza ’B’ Concordia-San Vito 1-0.