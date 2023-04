La cena nella sede di ’Stone Island’ "Tutto è cominciato proprio qui"

Un giorno da ’Stone Island’ per Pergreffi e compagni, ospiti del presidente Carlo Rivetti nell’azienda di Ravarino. Il numero uno canarino ha aperto le porte di casa ai giocatori, allo staff di Tesser, ai dirigenti, alla società intera, oltre che ai partner che condividono con il Modena il percorso di questa stagione, per un evento esclusivo, una visita nel luogo dove tutte ebbe inizio 41 anni fa per la famiglia Rivetti: "Se oggi siamo qui è grazie a tutto quello che abbiamo saputo fare in questo posto in 41 anni di lavoro – ha detto il presidente, attraverso il sito web del Modena – io e la mia famiglia vogliamo ripeterlo nel calcio, magari non aspettando altri 41 anni...". Nel pomeriggio di giovedì la scoperta degli angoli dell’azienda, i laboratori, gli uffici e gli archivi che raccontano la storia del marchio. Poi una cena per 100 persone, proprio nel centro logistico di Ravarino: "Siamo insieme per il Modena e vi ringrazio per questo – ha continuato Rivetti – il sostegno di tutti è fondamentale per continuare a crescere insieme".

A chiusura della cena, il taglio della torta. Ed è un rituale che si è ripetuto spesso negli ultimi due anni, tra successi e feste comandate, con Attilio Tesser: "Che dopo aver mangiato il panettone a Natale e l’uovo a Pasqua...", ha sorriso insieme al tecnico il presidente gialloblù.

a.t.