La cessione. Bonfanti ai saluti. Parte uno dei simboli del progetto ’green’

Ci sono giocatori, seppur giovani o addirittura giovanissimi che, trascorsi alcuni anni con la stessa maglia, iniziano a somigliare a stanze chiuse. Ci spieghiamo.

Nicholas Bonfanti (foto) era il fiore all’occhiello del progetto ’green’ promosso dalla famiglia Rivetti nel club di viale Monte Kosica. Preso a 20 anni dall’Inter, contratto a lungo termine, sempre difeso e protetto. Insomma, un patrimonio. E lo è stato, perché nel biennio di Tesser tiene una media da buonissimo attaccante (17 reti in 47 presenze, giocando spesso poco a causa di infortuni divenuti troppo frequenti, purtroppo) ma la sensazione è rimasta più o meno sempre quella di un ragazza che ancora non avesse raggiunto la continuità e il livello di prestazioni che lui stesso avrebbe voluto. E la musica non è cambiata di molto con mister Bianco. 409 minuti spalmati su 10 presenze, un solo gol. La stanza si era chiusa e aveva bisogno che la finestra si aprisse per cambiare aria.

Il Modena non ha fallito con Bonfanti, ma per lo squalo è arrivato il momento di mettersi in gioco altrove e in altro modo. Fa parte del percorso di un ragazzo che le qualità, le ha. Serve solo ci creda lui stesso un po’ di più. La storia, in canarino, non la cancellerà nessuno.

Alessandro Troncone