La Cittadella a Castel San Giovanni per giocarsi... mezza partita

Un mese dopo la sospensione della gara dello scorso 15 gennaio avvenuta durante l’intervallo sullo 0-0, stasera la Cittadella torna a Castel San Giovanni per completare la sfida contro la Castellana Fontana valida per la 3a giornata di riorno del campionato di Eccellenza.

Si parte alle 20,30 per giocare solo il secondo tempo, uno scenario abbastanza inedito, insomma, con i piacentini della Castellana Fontana che saranno in 9 contro 11 visto che nella gara fermata vennero espulsi prima Marabelli e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi al 45’ anche Monopoli, episodio che, unito a un colpo dato sulla porta degli spogliatoi, fece maturare al direttore di gara Limonta di Lecco la decisione di sospendere il match, scelta poi sconfessata dal Giudice sportivo del Crer che ordinò la prosecuzione. Stasera a dirigere i restanti 45’ più recupero sarà un direttore diverso, Mansour Faye di Brescia, e ai piacentini mancherà anche Domenichetti, che quella gara non la giocò per squalifica. Per la Cittadella, reduce da 2 vittorie di fila, è una (mezza) gara cruciale, in cui serve un successo per avvicinarsi a -3 dal 2° posto del Castelfranco e per tenere viva la fiammella a -8 dal Borgo capolista. Mister Cattani deve fare a meno di Cinquegrano e Cannoni entrambi infortunati.

Classifica: Borgo S.D. 64, Castelfranco 59, Cittadella * 53, Agazzanese 51, Formigine 45, Colorno 43, Piccardo 40, Castelvetro 37, Sasso Marconi e La Pieve 35, Rolo 33, Vignolese 31, Nibbiano 30, Fidentina e Modenese 28, Arcetana 27, Boretto 26, Anzolavino 20, Castellana * 19, Campagnola 14.

Seconda ’E’. Stasera si giocano 3 recuperi: alle 20,30 Fox-Ubersetto (a Polinago) e Cimone-Corlo, alle 21 Cerredolese-Rubierese a San Michele.

d.s.