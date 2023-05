La Cittadella crolla e perde il secondo posto Ora serve un miracolo

COLORNO

3

CITTADELLA

0

COLORNO: Narduzzo, Zaccariello, Rizzi, Vincenzi (14’pt Morrone, 25’pt De Luca), Diaw, Marmiroli, Bandaogo (25’st Toma), Arati, Altinier (40’st Crescenzi) Malivojevic, Lo Re (5’st Ghirardi). A disp. Cermaglia, Manghi, Galafassi, Rosa. All. Puzzillo

CITTADELLA: Chiossi; Pappaianni (4’st Conte), Aldrovandi, Serra, Boilini; Gollini, Cannoni (31’st Esposito L.), Vernia; Falanelli, Ridolfi, Esposito E. (4’st Sejdiraj). A disp.: Galeazzi, De Lucca, Galanti, Parisi, Montecchi, Bellentani. All. Paraluppi

Arbitro: Stanziani di Bologna

Reti: 17’ Malivojevic, 2’st Rizzi, 29’st autorete Serra

Note: ammoniti Diaw, Falanelli, Arati

Rischiano di essere crollati a Colorno i sogni della Cittadella di giocare gli spareggi fra le seconde di Eccellenza che danno il pass per la D. Al penultimo ostacolo i ragazzi di Paraluppi cedono 3-0 sul campo di un Colorno senza più stimoli e subiscono il sorpasso al 2° posto dall’Agazzanese (2-0 al Campagnola) a 90’ dalla fine: coi piacentini a +2 la Cittadella deve battere domenica il Castelfranco e sperare che l’Agazzanese non vinca sul campo dell’Arcetana, perché in caso di arrivo a pari punti sarebbero Vernia e compagni ad essere secondi per lo scontro diretto (3-3 e 2-0). A Colorno in avvio punizione di Vernia (nella foto) e Serra di testa sfiora il gol, con Narduzzo che fa un miracolo. L’estremo del Colorno si ripete poco dopo su Emanuel Esposito. E così la beffa arriva puntuale al 17’ quando Malivojevic batte Chiossi con un bel sinistro. Colorno vicino al raddoppio al 25’ con De Luca che calcia, palla deviata e Chiossi para. Nella ripresa dopo 2’ è Rizzi a firmare il 2-0 con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino. La Cittadella va in tilt e i ducali sfiorano il tris con Malivojevic da posizione ravvicinata, Chiossi però salva. Il 3-0 però è solo rinviato al 29’: De Luca scende sulla fascia, la mette in mezzo tesa, arriva Serra che insacca la palla nella sua porta.