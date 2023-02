traversetolo

2

cittadella

4

PICCARDO: Caccialupi, Galeotti (33’st Gianferrari), Lorusso (1’st Maselli), Laribi, Zuccolini, Dodi, Manghi (29’st Boselli), Sanè, F. Notari, Rizzitelli, Truffelli (7’st Solinas). A disp. Aimi, Morini, Silvestri, Quenda, Rodriguez. All. R. Notari

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, De Lucca (15’st Boilini); Esposito E., Covili (27’st Parisi, 38’st Gollini), Vernia; Falanelli (29’st Pampaloni), Esposito L. (20’st Conte), Ridolfi. A disp. Galeazzi, Mazzali, Pappaianni, Galanti. All. Cattani

Arbitro: Frigo di Parma

Reti: 8’ e 25’ Esposito L., 16’ Ridolfi, 29’ Sanè, 34’st Serra, 39’st Notari

Note: ammoniti Sanè, Dodi, Serra, Esposito E.

Una Cittadella in gran spolvero centra la seconda vittoria di fila a Traversetolo e sale a -6 dal 2° posto del Castelfranco, con la possibilità mercoledì nel recupero con la Castellana di arrivare a -3. Gara decisa in 25’, con i bianchi avanti sul 3-0. All’8’ Caccialupi si fa rubare palla da Falanelli che si invola verso la porta sguarnita, palla Luca Esposito che deve solo appoggiarla. Al 16’ da corner Ridolfi timbra il 2-0 con una bellissima girata. Al 25’ De Lucca innesca Luca Esposito che entra in area e spara sotto l’incrocio il 3-0. Prima del riposo accorcia Sanè, ma la Cittadella è in controllo e nella ripresa una super giocata di Falanelli vede la palla andare a stamparsi sul palo. Ci pensa Serra a firmare il poker, accorciato solo nel finale dall’ex Notari di testa.