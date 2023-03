La Cittadella non può sbagliare, Smile-Polinago vale la stagione

Ultimo sabato ricco di anticipi per i dilettanti modenesi (8 gare in campo alle 15), visto che dal prossimo fine settimana Seconda e Terza giocheranno le ultime 4 giornate tutte alla domenica. In Eccellenza la Cittadella seconda non può sbagliare col fanalino Campagnola (14,30 a San Damaso), in Promozione ’B’ vale una stagione lo scontro salvezza Smile-Polinago, in Prima ’D’ c’è Colombaro-Lama, in Prima ’E’ Valsa-San Damaso, in Seconda ’E’ Spezzanese-San Faustino, in Seconda ’F’ Monari-Virtus Mandrio, in Terza ’A’ Real Maranello-Prignanese e in Terza ’B’ San Francesco-Magreta (17,30). Eccellenza. Con l’anticipo di oggi della Cittadella si apre una sette giorni decisiva, con 3 giornate e il turno di mercoledì 15. Ecco i pronostici del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Campagnola 1 (oggi). Con un solo punto in 2 gare Cattani cerca il successo senza Mazzali, Parisi e Bellentani. Rolo-Vignolese X. Rossoverdi al completo per la trasferta reggiana. Modenese-Anzolavino 1. Debutto subito da brividi per Vullo nello scontro salvezza, da affrontare senza Svarups, Alicchi, Alessandro Borghi e Lusvarghi infortunati, Tardini squalificato e Agrillo out per motivi personali. Castelvetro-Arcetana 1X. Gialloblù in serie utile da 9 turni che devono fare a meno di Massari e Avgul squalificati (fra i pali Venturelli), Cornia e Poligani ko. Borgo S.D.-Formigine 1X. I verdeblù cercano il colpo grosso sul campo della capolista senza gli squalificati Ashong e Marverti, in dubbio Hoxha. Piccardo-La Pieve 1. I nonantolani tornati a +5 sulla zona calda viaggiano privi di Tudini e con Rizzo in dubbio. Nibbiano-Castelfranco X. Solita lunga lista di assenti per la Virtus (2 punti in 4 gare): out Nait, Palmiero, Glorioso, Bertetti (torna fra 2 settimane) e Timperio.

Coppa prima. Definiti i campi delle semifinali del 154 (20,30): Felsina-Maranello a Savignano, Soragna-Civitella a Granarolo. Terna rosa. Domani in Zola-Quarantolese di Promozione ’C’ ci sarà una terna tutta femminile: arbitro Marina Utili di Faenza, assistenti Simona Cavallari e Katia Spani di Ravenna.

Davide Setti