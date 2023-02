CITTADELLA

4

BORETTO

1

CITTADELLA: Chiossi; Galanti (7’st Conte), Aldrovandi, Serra, Boilini (32’st De Lucca); Esposito E, Vernia (30’st Covili), Cannoni; Falanelli, Ridolfi (20’st Esposito L.), Bellentani (7’st Sejdiraj). A disp.: Galeazzi, Pappaianni, Parisi, Gollini. All. Cattani

BORETTO: Zovi, Callegari, Parmiggiani, Sassi, Ouarero, Rocchi (32’st Sow), Bernini (26’st Tamagni), Calliku, Ennamili, Fanti, Parmiggiani (32’st Diouf). A disp. Bonini, Randazzo, Gandolfi, Toma, Cagnolati, Lorenzini. All. Iotti

Arbitro: Bonioni di Reggio

Reti: 7’st Bernini, 13’st (rig.) Cannoni, 17’st Falanelli, 35’st Esposito L., 47’st Conte

Note: ammoniti Fanti, Falanelli, Serra

La Cittadella torna al successo e aggancia l’Agazzanese al 3° posto. Succede poco per 45’: ci prova Falanelli che calcia fuori e poi impegna Zovi poi sul ribaltamento Aldrovandi salva sul lanciato Fanti che qualche minuto dopo impegna Chiossi. Nella ripresa Bernini sorprende la difesa di casa per l’1-0 ospite, che dura però solo 6’ perché Cannoni pareggia su rigore. Il sorpasso lo firma Falanelli che riceve da Boilini e firma il 2-1 che diventa tris poco dopo quando Luca Esposito, entrato in campo al posto di Ridolfi, batte ancora Zovi con un rasoterra a fil di palo, poi nel finale il poker di Conte con un tocco preciso che chiude la gara.