La Cittadella saluta Cattani, ecco mister Paraluppi Il Borgo promette battaglia dopo il blackout

La sconfitta casalinga con la Fidentina ha portato la Cittadella a esonerare mister Francesco Cattani (2 punti in 3 gare). Già ieri ha diretto il primo allenamento Stefano Paraluppi (foto), che debutterà domenica nella super sfida sul campo dell’Agazzanese, ora seconda a +2, una gara in cui Falanelli e soci si giocano un’intera stagione. Paraluppi – che da gennaio era diventato responsabile del settore giovanile del club e vanta una lunga carriera alla guida fra le altre di Fiorano, Monticelli, Fidenza, Castelvetro e La Pieve – dovrebbe fare da ’traghettatore’ fino a fine anno, poi fra le idee raccontate da radiomercato c’è quella di affidare la squadra l’anno prossimo a Maicol Covili, con Francesco Salmi come direttore tecnico, anche se molto dipenderà dal finale di stagione.

Borgo. In attesa che il giudice si pronunci sul blackout ai fari dello stadio di Fidenza che non ha fatto giocare Borgo-Castelfranco (sembra scontato il 3-0 per la Virtus, ma occhio al precedente di Carpi-Padova con la gara che venne proseguita…) ieri il ds ducale Mario Barbieri ha spiegato a Sportparma che "il danno all’impianto dell’illuminazione non dipende da noi, ma abbiamo fatto fare tutti gli interventi possibili: abbiamo installato un faro provvisorio al posto di quello che non andava. Abbiamo fatto più del consentito. L’arbitro poi ha cambiato idea tante volte, forse troppe: alle 21.05 ha detto che si poteva giocare ma in quel momento il Castelfranco ha annunciato riserva scritta. Poi a quel punto si era andati fuori tempo massimo d’attesa e l’arbitro ha rinviato la gara peraltro senza il triplice fischio. Anche noi abbiamo fatto riserva scritta per tutelarci e ora attendiamo il giudice".

Davide Setti