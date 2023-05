La Cittadella vira su Girotti

La Cittadella per l’attacco, dopo il no di Leonardi del Corticella (vuole restare in D), ha messo il mirino su Gabriele Girotti (’92) in uscita dalla Vignolese. Il Castelfranco ha riconfermato Nait, Palmiero e Timperio. In Prima il Maranello piazza il colpo di Nicola Algeri, attaccante ’94 ex Cavezzo e Spilamberto, inseguito da 3 anni, confermati i difensori Annovi, Bonelli, Fantozzi, Ogbeide, Guidetti e Russelli, i centrocampisti Orlandi, Fontana e Jacopo Montorsi e le punte Baafi e Francesco Montorsi. La Smile ha confermato Pattuzzi, Piacentini, Cantacesso, Ferrarini, Nicioli e Caselli oltre a Giovanardi che rientrerà dall’infortunio. La neopromossa Vis San Prospero riconferma lo staff e inserisce come ds Gelati (ex Solarese) e come team manager Camnpagnoli (ex Sanmartinese), i primi tre colpi sono dalla Sanmartinese il difensore Lorenzo Tamburrano (’99) e in mediana Andrea Petrella (’99), dal Nonantola l’attaccante Federico Serafini (’98). Lo Spilamberto è sul difensore ’92 Alberto Vaccari della Vignolese, all’Arcetana vanno Muratiori e Turci. In Seconda la Fortitudo conferma il capitano Marcello Monzani e Gabriele Chirico. Colpo della Carpine del riconfermato mister Buffagni che chiude con bomber Pio Francesco Salzano (’98) dalla Cabassi. Playoff. Nei quarti regionali lo United Carpi giocherà in casa venerdì 2 alle 15,30 coi cremonesi della Casalese, le altre gare sono Borgonovese-4Castella, J. Corticella-Savio e Centese-Morciano, le semifinali mercoledì 76 alle 20,30 la finale l’116. Nei carpigiani 2 giornate di squalifica a Jocic, una a Prandi e stop al 126 per mister Borghi.

d.s.