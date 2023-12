La classe di Cortesi. Al senegalese manca solamente il gol

LORENZI 6. Il debutto assoluto fra i grandi a 17 anni non gli fa tremare le gambe. Vola sul bolide nel sette di Greselin, poi subisce due reti senza colpe.

TCHEUNA 6. Mille discese con ottima scelta di tempo, a volte gli manca un po’ di precisone nell’ultimo passaggio.

BOUHALI 6. Una sola sbavatura nel gol del 2-1 in cui si fa scavalcare. Fino a li era stato ancora fra i migliori inventato da centrale annullando Merlonghi.

CALANCA 6. Fa sempre la scelta giusta, nel finale fa il centravanti aggiunto ma senza fortuna.

CECOTTI 5,5. Tiene bene su Mosole, quando entra Bonandi il Forlì da quella parte fa male. (26’st Sabattini 6. Entra subito in gara con un paio di interventi vincenti).

FORAPANI 5,5. Si divora un gol con la porta spalancata, assist al bacio per la "testata" di Rossi. (49’st Arrondini sv)

MANDELLI 6,5. Regia lucida con un paio di aperture illuminate fino alla fine, quando arretra da centrale a caccia del pareggio.

D’ORSI 6. Mille duelli in una mediana da gladiatori, nel finale esce sfinito. E poco dopo il Carpi subisce il colpo del ko. (41’st Larhrib sv)

CORTESI 7. Fa venire il mal di testa alla sua ex squadra con alcune giocate di classe pura, come quella che porta al gol annullato dopo suo palo o la traversa colta da fuori con Pezzolato battuto. (14’st Rossi 6. Meriterebbe il gol con quel colpo di testa che Pezzolato toglie dal sette).

SAPORETTI 6,5. Bravo a raccogliere la palla d’oro di Sall per la sua ottava rete stagionale. Nella ripresa Masini lo affossa a due passi dalla porta per un rigore che solo Franzò non vede.

SALL 7. Gli manca solo il gol, che per la verità segna in avvio ma gli viene fischiato un offside fantozziano visto che il senegalese parte da fuori area. Veste i panni di Tomba inventando l’assist per Saporetti e rincorre gli avversari fino al 95’.

Davide Setti