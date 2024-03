La classifica, canarini undicesimi a 36 punti. C’è l’aggancio della Reggiana

Per ventinove partite il Modena ha sempre guardato avanti, dalla prossima giornata, invece, farà bene a tenere d’occhio quello che succede alle sue spalle, perché la zona playout non è poi così distante, il calendario non è dei più favorevoli e una prestazione come quella contro la FeralpiSalò, che ha portato peraltro all’aggancio in classifica della Reggiana (1-0 a Catanzaro grazie ad una autorete di Fulignati), mette più di una preoccupazione. Forse l’allarme è eccessivo perché fino a una giornata fa la squadra di Bianco ha sempre navigato nella zona playoff, occupando anche la terza posizione, con una partita in meno, dopo quattro turni. Allora sì che si guardava avanti, sognando pure una possibile promozione diretta. Ma è stato solo un sogno di fine estate.

I gialloblù erano partiti benissimo, conquistando tre vittorie nelle prime tre partite disputate 1-0 con l’Ascoli, 2-1 a Cosenza e 2-0 con il Pisa. Poi sulla sua strada ha trovato la FeralpiSalò, sì proprio lei, e la serie vittoriosa è finita a Piacenza con il pareggio per 1-1 contro una squadra rimasta peraltro in inferiorità numerica.

Sembrava un passo falso, invece è diventata quasi un’abitudine. Quell’iniziale bottino di punti ha permesso di vivere di rendita per un bel po’ perché poi i successi si sono fatti sempre più rari: 1-0 a Brescia nel recupero della prima giornata; 2-1 con la Ternana all’undicesima giornata, sempre 2-1 in quella successiva a Catanzaro e ancora 2-1 contro la Reggiana nel quindicesimo turno. Poi, nel 2024, lo squillante e forse illusorio 3-0 sul Parma il 27 gennaio nella ventiduesima giornata. Da allora il Modena non ha più vinto, per diverse giornate si è mantenuto all’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff. La sconfitta interna con la Feralpisalò suona come un campanello d’allarme perché la pone fuori dalla zona playoff. Inoltre nelle ultime diciassette partite la squadra di Bianco ha vinto solo due volte, nei derby con la Reggiana e il Parma.

I punti lasciati per strada sono tanti, qualche sconfitta è arrivata immeritata e beffarda, come quella contro la Cremonese. La classifica racconta che la squadra gialloblù è in difficoltà e che deve trovare in fretta una vittoria. Non sarà facile perché il prossimo avversario, il Cittadella, bene o male la sua crisi sembra averla superata.

Foto: Ponsi, Strizzolo e Abiuso

Rossano Donnini