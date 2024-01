La classifica del Sassuolo fa paura. Peggio solo nel primo anno di Serie A

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

È crisi nerissima, in casa neroverde, e non consola più di tanto mettere la squadra di Alessio Dionisi a confronto con l’unica che, dopo 21 gare giocate, aveva fatto meno dei 19 punti che ha il Sassuolo 2023/24, ovvero il primo Sassuolo di Serie A. Primo perché la matricola neroverde, a gennaio, rivoluzionò una squadra che ai 17 punti di allora (e li ebbe fino alla 26ma giornata) ne fece seguire altrettanti da febbraio a maggio, centrando una salvezza quantomeno rocambolesca, mentre questa, quanto a mercato, sembra molto meno ‘decisa’.

Secondo perché il Sassuolo di cui si parla oggi sarà anche stato, a luglio, al cospetto di un ‘anno zero’ non privo, sulla carta, di insidie, ma che potesse faticare così tanto, visto l’organico, non se lo aspettava nessuno, forse nemmeno un gruppo la cui mimica, in campo e fuori, tradisce inevitabili apprensioni e insicurezze. Ecco, allora, i neroverdi in mezzo al guado, ma con l’acqua che sale pericolosamente: quindicesimi in classifica ok, ma con un vantaggio minimo rispetto ai rivali e quasi tramortiti, anche e soprattutto dal punto di vista mentale, da un trend che dice 4 punti nelle ultime 9 partite, e racconta di un 2024 che sembrava cominciato bene, con la vittoria sulla Fiorentina, ma si è poi accartocciato su se stesso. Consegnando due sconfitte consecutive – fatte peraltro dei ‘soliti’ due gol subiti mediamente a gara e di nessuno realizzato – ad un Sassuolo rimasto, suo malgrado, ‘fermo’ alla 21ma in attesa di sfidare, a fine febbraio, il Napoli. Morale? Proprio la vittoria sulla Fiorentina, unico acuto neroverde da due mesi a questa parte, aveva issato il Sassuolo al quindicesimo posto, con un +5 sulla zona rossa che tuttavia, nel frattempo, si è rifatta sotto. Compattandosi, tra l’altro, fino a comprendere cinque squadre in appena due punti e lasciando ai neroverdi una sola lunghezza di margine. L’Empoli ha ‘mangiato’ ai neroverdi quattro punti su sei, quattro su cinque il Verona, tre su quattro il Cagliari e ‘solo’ uno ha guadagnato l’Udinese rispetto ai neroverdi mentre il Frosinone, che quattro giornate fa era 15mo assieme al Sassuolo, nel frattempo è ‘scappato’ a quota 23.

Gli allarmi, a ridosso di via Giorgio Squinzi, suonano forti e chiari e obbligano i neroverdi ad una scossa che diventa indispensabile: un ulteriore motivo di preoccupazione arriva infatti da un’altra analisi delle classifiche delle stagioni scorse. Solo in un’occasione, infatti, le ultime tre della 22ma giornata sono scese in Serie B dopo 38: in nove casi su 10 una delle tre retrocesse ‘virtuali’ si è sempre salvata, a scapito di un’altra che a questo punto della stagione era, altrettanto ‘virtualmente’, salva.