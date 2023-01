La Coppi-Bartali a Fiorano e Carpi

Il ciclismo professionistico solamente sfiorato dal Giro d’Italia 2023 con il passaggio da Piandelagotti segnerà un grande ritorno con le due tappe finali della della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali.

Il G.S.Emilia presieduto da Adriano Amici ha annunciato le località sedi di tappa che prenderà il via da Riccione il 21 marzo e dopo le tre frazioni in Romagna venerdì 24 marzo grazie al forte interesse e alla passione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Tosi, Fiorano ospiterà la partenza e l’arrivo della quarta tappa come già avvenne nel 2013 sotto una pioggia torrenziale che vide il successo del siciliano Damiano Caruso,che ottenne la prima vittoria della sua carriera che nel 2021 lo ha visto secondo al Giro d’Italia e lo scorso anno vincere il Giro di Sicilia davanti a Vincenzo Nibali. Il 25 marzo la corsa tutta romagnola-emiliana si concluderà con una cronometro individuale con partenza ed arrivo a Carpi . La Settimana Coppi e Bartali che per diversi anni si è sempre conclusa a Sassuolo è ricordata anche per l’ultimo piazzamento ,il secondo gradino del podio di Marco Pantani applauditissimo da tanti tifosi che speravano nel grande ritorno. Sono tante le squadre World Tour al via e tra queste la Bora Hansgroe che sarà capeggiata dal finalese Giovanni Aleotti (foto)che dovrebbe essere già in ottima condizione debuttando già domenica prossima in Australia.Certamente sarà al via anche il pavullese Luca Covili anche lui già impegnato dal 25 gennaio a Maiorca e successivamente alla Settimana Valenciana.

Sono in attesa di ricevere l’invito anche le squadre Continental della Canovali con il carpigiano Matteo Pongiluppi,della Gallina con il sanfeliciano Francesco Calì ed il Team In Emilia con il pavullese Stefano Masoni, e gli organizzatori dovranno dare la precedenza alle Professional come da regolamento.

Andrea Giusti