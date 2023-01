"La coppia Vialli-Mancini? Un’idea di Borea"

di Alessandro Troncone

"L’abbraccio di Londra con Mancini, per la vittoria dell’Europeo, è stato commovente. Un gesto fantastico. Paolo Borea, da lassù, avrà visto i suoi figliocci...". Il ricordo di Gianluca Vialli è di Roberto Frigieri, modenese, conosciuto in città per il suo impegno e la sue passioni per il calcio e il tennis e amico fraterno di Borea, ex direttore sportivo canarino e fautore dei successi della Sampdoria tra gli anni ‘80 e ‘90.

Non tutti sanno che fu proprio Borea a volere fortemente Vialli nel 1984, visionato insieme all’amico e collaboratore Frigieri quando l’ex campione italiano cresceva e segnava nella sua Cremonese: "Paolo mi ha invitato tre volte a Cremona per vedere quel ragazzo di cui si diceva un gran bene – ha raccontato Frigieri – ricordo, durante una di queste partite, dietro di noi si sedette una signora molto elegante, in pelliccia, era la madre di Vialli. Qualcuno le indicò Borea e le disse che era il direttore sportivo della Sampdoria, la voce era già circolata e di lì a poco lo prese. E ne valse la pena. A Borea piaceva il suo fiuto del gol e lo immaginava già in coppia con Mancini che alla Samp arrivò due anni prima. Ecco perchè fu una scelta di Borea, il presidente Mantovani si fidava ciecamente di lui. Quella coppia fece la fortuna della Sampdoria...".

Per Gianluca Vialli sono state spese sempre parole di stima, anche quando era giovanissimo e mostrava all’Italia intera le sue qualità con la maglia della Cremonese. Non fu un’operazione economicamente costosa, quella. Ma rappresentò l’inizio di una storia: "Io seguivo molto la Sampdoria, lo scudetto del ‘91 posso dire di averlo vissuto in prima persona – ha continuato Frigieri – con mia moglie andai anche in trasferta più di una volta, a differenza di Borea che spesso preferiva rimanere a casa per la tensione. Ricordo quando andammo in ritiro estivo, in provincia di Lucca. L’allenatore era Bersellini, pranzavamo insieme a lui ogni giorno. Andai anche a Londra per la finale di Coppa con il Barcellona del ‘92, purtroppo Pagliuca non riuscì a neutralizzare la punizione di Koeman che forse era da invertire ma il direttore di garà fischiò in quel modo".

Frigieri ebbe un’altra occasione per salutare quel ragazzo che lui e Borea portarono a Genova: "Ho rivisto Vialli nel 2014, ai funerali di Paolo Borea – ha concluso – rimase sorpreso quando gli raccontai dei nostri viaggi a Cremona per visionarlo, mi fece un sorriso. La testimonianze di affetto che ha ricevuto in questi giorni sono state bellissime. Da calciatore mi è piaciuto subito per come si muoveva. La sua cessione alla Juventus fu un’operazione importante di Borea, ne fece un’altra quando era a Parma vendendo Ancelotti alla Roma".