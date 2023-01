La cura Contini parte dalla difesa Porta inviolata dopo otto match

CARPI

Era da Carpi-Giana dello scorso 30 ottobre, il pomeriggio della ’grande illusione’, che la porta del Carpi non restava inviolata. È un dato che spiega molto più di tanti altri la chiave del ritorno al successo biancorosso domenica a Budrio col Mezzolara. Quella difesa che nelle prime 11 giornate era stato il punto di forza della squadra di Bagatti (appena 7 reti subite), dalla gara di Correggio in poi era inspiegabilmente diventata un ’groviera’, perforata con impressionante continuità dagli avversari per ben 18 volte nelle ultime 8 gare dell’andata, quella che hanno fatto deragliare la stagione del Carpi, alla media di più di 2 reti incassate a gara. A Budrio, 2 mesi e mezzo dopo, finalmente Balducci ha potuto festeggiare il sesto clean sheet stagionale, senza nemmeno dover compiere una parata degna di tal nome. Un 1-0 meritato, limitato nel punteggio solo per i soliti errori di mira sottoporta che hanno caratterizzato tutto l’anno, ma che ha fatto vedere le prime indicazioni di quello che vuole mister Matteo Contini. Il Carpi ha spinto tanto sugli esterni, dove con il passaggio al 4-2-3-1 ha una doppia catena (due terzini e due esterni alti), all’interno della quale il tecnico ha alternato nei 90’ Casucci, Navarro, Beretta, Sall, Dominici e Sabattini. Il Carpi ha spinto dall’inizio, ma ha scelto di giocare meno palla a terra, anche perché le condizioni del terreno dello ’Zucchini’ sconsigliavano leziosismi. E proprio da un paio di lanci in profondità sono nate alcune occasioni interessanti, un tema che tornerà utile soprattutto in trasferta, dove l’ultimo successo era addirittura quello di 3 mesi fa a Forte dei Marmi. Contini per questo ha chiesto tanto lavoro ’sporco’ ad Arrondini, prima punta isolata autore di una gara tanto generosa nel riferimento ai compagni, quanto imprecisa, l’attaccante pesarese (a secco da 14 gare) ha confermato di non aver ’svoltato’.

È finito 2-2 ieri il posticipo fra Crema e Fanfulla: vantaggio di casa con Gallo, ribaltone firmato da Confalonieri e Bernardini prima del definitivo pari di Brero. Un risultato che mantiene il Carpi solitario al 4° posto a +1 sull’Aglianese e a +2 su Sammaurese, Real Forte e Fanfulla.

Davide Setti