La cura Paraluppi rialza la Cittadella Big match vinto e 2° posto riconquistato

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Lombardi (29’st Forbiti), Mastrototaro, Reggiani, Mauri, Farina (23’st Riccardi), Gueye (23’st Moltini), Delfanti, Pastorelli (8’st Soumahoro), Daniello (14’pt Corbellini). A disp. Di Maio, Stanelli, Barba, Bolzoni, Corbellini. All. Monica

CITTADELLA: Chiossi; Pappaianni, Aldrovandi, Serra, Boilini; Gollini (50’st Sejdiraj), Cannoni, Vernia (37’st Pampaloni); Falanelli (42’st Galanti), Ridolfi (29’st Conte), Bellentani (7’st E. Esposito). A disp. Galeazzi, De Lucca, Covili, L. Esposito. All. Atmatzidis

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia

Reti: 1’st Falanelli, 33’st Vernia

Note: ammoniti Farina, Conte, Reggiani

La Cittadella non sbaglia la gara della vita e vincendo 2-0 ad Agazzano rimette la freccia a +1 sui piacentini al 2° posto a 3 gare dalla fine. La cura di mister Stefano Paraluppi (in attesa del tesseramento in panchina è andato il tecnico degli Allievi Charalampos Atmatzidis) fa subito effetto e rilancia i bianchi dopo i 2 soli punti colti nelle ultime 3 gare. Al 23’ Vernia innesca Falanelli che la mette dentro, ma nessuno arriva all’appuntamento. Al 35’ Boilini dall’area chiama alla grande parata Borges, sul tap in Bellentani deve solo appoggiare in rete ma un difensore salva tutto. Prima del riposo Lombardi batte un calcio di punizione dal centrodestra, Chiossi in tuffo manda in angolo. In avvio di ripresa la Cittadella la sblocca: ci pensa il solito Falanelli (rete numero 9) a battere Borges con un preciso diagonale. L’Agazzanese si scuote e al 15’ Soumahoro, dopo una ribattuta, spara in porta ma Chiossi gli nega la gioia del gol. Al 33’ Conte si invola sulla fascia, salta il proprio marcatore e con un tocco di gran classe mette la palla al centro su cui si avventa Vernia che batte Borges per la seconda volta.