La cura Vullo risveglia la Modenese che si rilancia con un tris all’Anzolavino

modenese

3

anzolavino

0

MODENESE: Ferrari, Azzi, Baldini (60’ Longu), Boriani, De Pietri (60’ Malverti), Saetti, Lo Bello (60’ Pjolla), Borghi (75’ Battaglia), Serroukh, Silipo (50’ Capasso), Guerri. A disp. Bacciocchi, Lazzaretti, Momo, Svarups. All. Vullo

ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci, Diallo (65’ Cassano), Kouroma, Capitàni, Cosner (55’ Mattioli), Caprino, Ruffini, Negri (90’ Bertinelli), Margiotta, Comastri (46’ Feze). A disp.: Calzati, Diozzi, Bettini, Sciaccaluga, Dardi. All. Catalfamo Arbitro: Gippetto di Reggio Reti: 10’ Guerri, 55’ Borghi, 65’ Serroukh Note: espulso al 60’ Capitani, ammoniti Lo Bello, Diallo

La cura Vullo fa subito decollare la Modenese, che col nuovo tecnico subentrato lunedì scorso a Pittalis batte l’Anzolavino tornando al successo dopo 5 gare e vede la zona salvezza avvicinarsi a -2. I gialloblù trovano immediatamente il vantaggio, dopo soli 10’, con il bel colpo di testa di Guerri che non ha lasciato scampo a Roccia. Pochi minuti più tardi è Silipo a divorarsi la chance del 2-0. L’azione successiva Serroukh scheggia la traversa. Il portiere della Modenese Ferrari, tornato in attività dopo dieci mesi di stop, è chiamato in causa soltanto una volta, su calcio d’angolo, dove si fa trovare ben preparato. Nella ripresa non c’è partita: i gialloblù trovano subito la rete del raddoppio, sempre di testa: Lo Bello crossa in mezzo per Borghi che sorprende Roccia e conclude sotto alla traversa. Pochi minuti più tardi, gli ospiti rimangono in dieci a causa dell’entrata in ritardo di Capitani su Capasso. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. A questo punto, a partita ormai ben indirizzata, ci pensa Serroukh a chiudere definitivamente i conti: l’esterno della Modenese prende palla sulla fascia, serve Borghi in sovrapposizione e va a riprendere il cross basso concludendo verso la porta e infilando la palla nell’angolino basso.