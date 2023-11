La curiosità. Settore giovanile, domenica tre derby con il Sassuolo

Sarà una domenica all’insegna di un triplo derby sull’asse Modena-Sassuolo quella che attende il settore giovanile canarino e neroverde. Si parte domenica alle 11 quando al Mapei Center ’Giorgio Squinzi’ si gioca Sassuolo-Modena per l’Under 15: i neroverdi di Fabio Vernizzi, reduci dal ko sul campo del Torino (4-3), viaggiano a +3 in classifica sui canarini di mister Leonardo Fontanesi, piegati nell’ultimo turno 3-0 in casa dalla Juve seconda della classe. La seconda sfida gialloblù-neroverde si gioca sempre al ’Giorgio Squinzi’ ma alle ore 15 e vede in campo le due formazioni Under 16: anche qui il Sassuolo è davanti di 6 punti in classifica sui gialloblù dopo il successo 1-0 a Torino e contro il Modena di Mirco Martinelli cerca la terza vittoria di fila. In mattinata ma al campo ’Seidenari’ di San Prospero il tris di derby è completato da Modena-Sassuolo valida per l’Under 14: qui il Sassuolo di Daniele Annese è secondo a -2 dal Parma, i gialloblù di Giovanni Morselli a metà classifica.