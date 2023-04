La D cerca Domizzi, Greco e Cdr avanti

Sta per scattare il rush finale del calcio dilettanti e le società che non hanno più obiettivi di classifica iniziano già a programmare cominciando dalle scelte sugli allenatori. In Eccellenza sono due le modenesi fuori dai giochi, il Formigine che confermerà Umberto Sarnelli dopo la buona stagione al debutto, e il Castelvetro che deve ancora mettersi al tavolo con Maurizio Domizzi: non è un segreto che l’ex centrocampista di Modena, Samp, Lazio e Parma abbia più di un estimatore nelle categorie superiori – il suo nome è già stato accostato sia al Carpi che alla Correggese – e sarà difficile che possa restare per una seconda stagione in Eccellenza. Occhio poi a Castelfranco con mister Mirko Fontana (dato in partenza) che è stato accostato al Colorno, voglioso di tornare protagonista dopo un campionato deludente. In Promozione delle 12 modenesi solo Spm (retrocesso) e Sanmichelese (già salva) sono fuori dai giochi: in casa sancesariese non è esclusa una conferma di Moretti, così come il club sassolese andrà avanti con Nunzio Azzurro. Salvo clamorosi cambi di marcia proseguirà anche il matrimonio fra Beppe Greco e la Cdr Mutina, che sogna ancora l’Eccellenza tramite i playoff. Separazione in vista a Castellarano per il tecnico modenese Simone Cavalli, col club che pensa a Beppe Nazzani (verso l’addio dalla Riese), seguito pure dal Rolo che potrebbe non proseguire con Cristiani. In Seconda dopo la chiusura della stagione al 6° posto si sono divise le strade "per problemi logistici" della Sanmartinese e di mister Marco Bellini, che saluta assieme al suo staff composto da Sandro Malaguti e Marco Campagnoli.

Davide Setti