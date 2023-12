La dedica di Mister Bianco: "Vittoria per la nostra gente"

Paolo Bianco (foto) non può più dire che non sente i derby dopo la corsa in solitaria sotto la curva a fine gara. "Sono sincero, dovevo farlo, era una promessa che avevo fatto a un tifoso del bar Stadio" racconta l’allenatore gialloblù. "Prima della partita avevo detto ai ragazzi che in caso di vittoria saremmo rimasti nei piani alti della classifica, dovevamo provarci e se andava bene avremmo festeggiato. Ma non dovevamo pensarci troppo, farci condizionare emotivamente perché avremmo fatto una pessima figura". Chiudere il primo tempo con una sola rete era poco visto il gioco espresso. "Avremmo meritato di andare all’intervallo con un risultato più ampio, ma ormai lo diciamo da un po’ che in fase realizzativi dobbiamo migliorare, le qualità le abbiamo ma dobbiamo essere più feroci. Abbiamo approcciato male il secondo tempo e immediatamente la Reggiana ha pareggiato. In quei momenti non siamo stati bravi ma poi siamo stati bravissimi nella voglia di portare a casa i tre punti. È stato l’aspetto più bello della gara volere questa vittoria per la nostra gente". Su Bozhanaj che sta scalando le gerarchie. "Lui e Tremolada hanno caratteristiche diverse, in quel momento avevo bisogno di quelle di Kleis più di quelle di Luca. È stata solo una questione di caratteristiche. E di fortuna". Per la prima volta è scesa in campo la stessa formazione della gara precedente. "È un caso, dipendeva dal tipo di partita. Poi meritavano di iniziare gli stessi, che anche questa volta sono andati bene. Ho fatto solo un cambio e mezzo, quando la squadra tiene bene il campo fare delle sostituzioni non è sempre produttivo. Per fortuna il primo che ho fatto è risultato decisivo". Mai come in questa occasione il Modena ha avuto grande disinvoltura nel puntare la porta avversaria. "Anche per questo ho operato un cambio solo, Oukhadda è entrato al 93°. La squadra girava, vedevo che chi era in campo stava bene, percepivo la loro voglia di vincere". La Reggiana oltre al gol ha tirato in porta solo un’altra volta: la difesa ha retto bene, come a Parma. "In fase di non possesso eravamo disposti sul 4-2-3-1, a Parma sul 4-1-4-1 ma questo dipendeva dalla Reggiana, squadra che gioca molto bene a calcio ma che questa volta non glielo abbiamo permesso". Piuttosto amareggiato Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana: "Non mi ero neppure seduto in panchina ed eravamo già sotto. Può capitare ma non devi mai perdere il coraggio di giocartela e questo mi ha fatto arrabbiare. Avevamo in campo tanti giovani che in questo tipo di partita sono andati in difficoltà. Dobbiamo recuperare i vecchi perché possono fare crescere i giovani. Ma dobbiamo muoverci perché la classifica non aspetta".

Deluso il presidente granata Carmelo Salerno, già del Modena. "Devo fare i complimenti al Modena che ha meritato di vincere e ringraziare la famiglia Rivetti per l’accoglienza. Quello che mi ha fatto arrabbiare è che nel primo tempo non abbiamo giocato, inaccettabile".