La favola senza fine della famiglia Piancastelli

Continua senza sosta la meravigliosa favola sportiva della famiglia Piancastelli. Che viaggia da un continente all’ altro sempre con la valigia in mano. La figlia olimpionica a Tokio Erika Piancastelli, star mondiale, dopo tre mesi di sosta, per la preparazione tecnica agonistica nell’ Arizona a Phoenix, rientra a fine mese in Giappone per il campionato professionale con il team di Kyoto, a sorpresa finalista al terzo posto da neo promossa nella lega 2022. Papà e mamma Piancastelli, non da meno sono reduci dal torneo internazionale Barcellona Cup slow pitch softball, maschile e femminile. Sul diamante olimpico, nei primi giorni di marzo, si sono proposti mamma Auletta e papà Pier Piancastelli, nell’ inedito ruolo di coach e giocatori del team Italia.

Per un evento sportivo ’Master’ prestigioso, in rappresentanza di otto nazionali: Stati Uniti, Santo Domingo, Italia, Olanda, Spagna, Belgio, Germania e Inghilterra, per cimentarsi nello slow pitch softball, che sta vivendo un magico momento di praticanti. Per le ragazze dell’Italia Lady Gradiators del coach Auletta Piancastelli, ex olimpionica di softball a Sidney, un 5° posto dietro i campioni Usa, Olanda, Belgio. Con una grande prestazione di squadra, si sono messe in grande luce oltre la stessa Auletta interno, la modenese del nuovo softball modena, Natascia Avanzini, con prestazioni di alto livello, perno della nazionale Italia Lady. Per la cronaca le gare slow pitch durano 50 minuti, la pallina viene lanciata dal basso, con mazze di alluminio, che aiutano i battitori, con spettacolari battute profonde.

Non da meno i ragazzi Italia Men Gladiators del coach Piancastelli, ex modena in A, sono stati grandi protagonisti, a Barcellona della storica vittoria con gli imbattuti campioni Monstas & Villains Usa, non sufficiente per il podio, con l’onorevole 4° posto dietro, Belgio, Olanda e Stati Uniti. Parola a Lory Auletta tra i grandi animatori del ’boom slow pitch’ in Italia. "Siamo orgogliosi: col quarto posto ragazzi e il quinto delle ragazze, negli internazionali di Barcellona abbiamo gettato le basi per diventare grandi “protagonisti" agli Europei in Germania a ottobre.

Giorgio Antonelli