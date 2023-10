La firma. Dopo Duca anche Oukhadda. Il terzino rinnova fino al 2026

Non solo gli attestati di stima a parole del direttore sportivo Davide Vaira (nei giorni successivi all’episodio della gara col Palermo) ma anche attraverso i fatti. Shady Oukhadda ha rinnovato con il Modena per altre tre stagioni, il nuovo contratto andrà in scadenza al 2026 e prevede un’opzione per il 2027, a testimonianza del fatto che i canarini credono nei margini di crescita del terzino nato ad Abano Terme, di origine marocchina: "In questo momento ricevere questo attestato di fiducia da parte della società mi rende orgoglioso e ancora più sicuro nei miei mezzi. Scalpitò nel ritornare in campo per ripagare la fiducia che mi è stata data". Con la maglia gialloblù ha già sommato 51 presenze di cui 35 in Serie B, arrivato nel gennaio 2022 per dare manforte alla rosa che poi avrebbe ottenuto la promozione sotto la guida di Tesser. E così, dopo quello di Edoardo Duca, arriva anche il rinnovo di Oukhadda in un momento di pausa che coincide con un periodo avaro di punti per la squadra di Bianco. Un po’ come accadde tra la fine febbraio e l’inizio dello scorso marzo, quando il Modena cadde in tre sconfitte consecutive in una settimana, anche questa volta la società ha voluto dare a suo modo un segnale positivo e deciso al progetto tecnico che sta portando avanti da qualche stagione attraverso i rinnovi. Il prossimo, se le negoziazioni andranno per il verso giusto, potrebbe essere Luca Tremolada, in scadenza.

Alessandro Troncone