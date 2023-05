La firma è di Berardinho: "Il massimo fino alla fine"

REGGIO EMILIA

"Bene nei primi 45’, siamo calati nella ripresa ma ci sta, visto che siamo alla terza gara in una settimana. Una bella partita, una buona prestazione da parte e l’ottavo posto che resta un obiettivo. Per raggiungere il quale daremo battaglia nelle prossime quattro gare". Parole e musica di Domenico Berardi, che ieri con il suo nono gol stagionale ha lucidato statistiche di eccellenza.

"Vengo da una stagione nel corso del quale – dice – ho avuto parecchi infortuni, e sto lavorando per lasciarmeli alle spalle". Se ci crede lui, a quell’ottava piazza che è appena due punti sopra, non si vede perché non ci debba credere il Sassuolo, anche se Dionisi è da tempo che detta mantra un tantino più vago, ovvero, ‘fare il meglio possibile’. Contro il Bologna, però, l’allenatore toscano, ha visto la squadra che voleva vedere: non brillanitissima, forse un po’ appannata dalla terza gara in una settimana che qualche fatica supplementare al gruppo l’ha imposta, main grado di farsi valere al cospetto di un avversario che il Sassuolo storicamente patisce – solo 2 vittorie a Reggio, su 9 – e che, per dirla ancora con Berardi, "all’andata ci ha dato la paga".

Il Sassuolo di ieri, dice invece Dionisi, "ha avuto l’occasione di raddoppiare. Ci abbiamo provato, a prendere tre punti, ma non abbiamo avuto la stoccata. Ci siamo, comunque, sono soddisfatto di quanto fatto stasera e più in generale di quello che stiamo facendo. Motta haa disposto i suoi togliendosi punti di riferimento, ma siamo strati bravi a non farci ‘fregare’ dai loro movimenti". Resta da registrare il ritorno al Mapei Stadium di Maria Sole Ferreri Caputi, primo arbitro donna ad arbitrare in serie A che esordì proprio a Reggio, dirigendo Sassuolo-Salernitana, e i pareri di un Thiago Motta che recrimina. "Bene a tratti, ma per vincere partite come queste, contro avversari del genere, bisogna fare di più, e meglio".

In foto: sopra l’esultanza di Berardi e sotto Thiago Motta con Alessio Dionisi.

Stefano Fogliani