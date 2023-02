La Flos festeggia il bomber Toni per i suoi 350 gol in carriera

Per i suoi 40 anni, festeggiati lo scorso 11 febbraio, Andrea Toni si è fatto un regalo speciale, quello dei 350 gol in carriera. Un altro bomber dei dilettanti modenesi senza tempo che fa cifra tonda, pochi giorni dopo i 300 di Antonio Gargano (in attesa dei 300 di Carmine Gargano…). Toni è stato premiato domenica dalla Flos Frugi, dove sta continuando a segnare in Seconda categoria. Prima della gara con la Fox Junior il presidente Fabio Paroli gli ha consegnato una maglia celebrativa ed un ingrandimento di una foto con la scritta dell’ambizioso traguardo raggiunto. Toni ha provato a "sdebitarsi" segnando il suo gol numero 351, che non è bastato per evitare il ko. Cresciuto nel Fiorano, con cui ha debuttato anche in Serie D, fra le altre Toni ha vestito le maglie di Consolata, Villadoro, Montale, Maranello, Sanmichelese (anno record con 30 reti segnate), Formigine, Visport, Castelnuovo, ancora Fiorano (in biancorosso 8 anni in totale, nel 2015-16 la sua ultima stagione in Eccellenza), Monteombraro, Castellarano (20 reti nel 2017-18 in Promozione), Nonantola, Maranello prima di scendere in Terza con gli amici nell’ottobre del 2012 alla Madonna di Sotto e di accettare la chiamata della Flos nella scorsa estate, con cui fin qui ha messo a segno 19 reti.

Davide Setti